“Antigone” interpretata da Daria Sadovskaia

C’è tanto teatro e cinema negli appuntamenti di oggi nella Destra Tagliamento. All’interno del cartellone di eventi di Estate a Pordenone, da segnalare le performance di Arlecchino Errante: alle 18.30 al Parco di San Valentino (in caso di maltempo, scuola primaria Odorico da Pordenone) la compagnia Faber Teater propone lo spettacolo “Andante”, parole e suoni, passi e pensieri, negli spazi naturali, mentre alle 21.15 nell’ex convento di San Francesco, “Antigone”, una prima rappresentazione assoluta della compagnia Hellequin su riscrittura di Ferruccio Merisi che osserva l’eroina disobbediente dal punto di vista della sua capacità di non violenza, pronta fin dall’inizio a pagare di persona il prezzo più alto.

L’interpretazione emozionante di Daria Sadovskaia mette in scena tutti i personaggi del dramma, accettando e vincendo la sfida dei dialoghi. La sua esecuzione con un attore solo amplifica la catarsi tragica: tutti i personaggi del dramma, tutti gli opposti sono dentro di noi.

Al Castello di Zoppola, alle 20.45, sempre oggi la Compagnia di Arti e Mestieri, sarà ospite della rassegna Note Sconfinate organizzata dall’associazione L’Arte della Musica di Zoppola e sostenuta da Regione, Fondazione Friuli, Friulovest Banca, i Comuni di Zoppola, Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, Turriaco e Pagnacco con lo spettacolo “La Stanza delle Anime, le donne della Divina Commedia oggi” di e con Arianna Addonizio, che riporta in chiave teatrale al tempo contemporaneo due personalità vissute nel medioevo: il massimo poeta Dante Alighieri, attraverso alcune figure femminili importanti, e Hildegard von Bingen, monaca, scrittrice, compositrice e mistica tedesca.

A villa Mainardi di Cordovado, alle 20.45, si terrà la lettura teatrale “Sono nato a 78 anni”, tratta dalla storia vera di Vincenzo, un bambino abbandonato dalla nascita che da anziano, assieme alla figlia, parte alla ricerca delle proprie radici intraprendendo un viaggio iniziatico da Pordenone a Roma.

Il cinema sarà protagonista a Prata con la proiezione di “Corro da te”, una commedia romantica con protagonisti Pierfrancesco Favino e Miriam Leone: appuntamento alle 21 in piazza per l'Indipendenza e la Libertà dei Popoli (in caso di pioggia al teatro Pileo) nell’ambito del cartellone dell’estate di Prata, a cura di Comune e Ortoteatro, in collaborazione con Cinemazero.