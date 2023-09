Riparte Epicentro: 21 appuntamenti dedicati al teatro in otto comuni

La seconda edizione di Epicentrico, “terremoto culturale” diffuso nella bassa friulana e nel goriziano con epicentro a San Giorgio di Nogaro, è stata presentata ieri, nel Palazzo della Regione a Udine, alla presenza dei direttori artistici di Brat, Agata Garbuio e Claudio Colombo, e di Alessio Cristin, assessore alla cultura del Comune di San Giorgio di Nogaro, (in diretta web), Maria Cristina Stradolini, vicesindaco e assessora alla cultura del Comune di Gonars e Alberto di Pascoli, assessore alla cultura del Comune di Porpetto.

Sono 21 gli eventi performativi con 15 diversi spettacoli, otto dei quali prime regionali e due prime nazionali. Otto i territori coinvolti (San Giorgio di Nogaro, Porpetto, Torviscosa, Gonars, Premariacco, Aquileia, Gradisca d’Isonzo e Nova Gorica), tra Italia e Slovenia.

«Il teatro diviene l’epicentro di una scossa che smuove le persone, le scuote, provocando la necessità di attivarsi culturalmente e socialmente», ha anticipato Garbuio, ideatrice con Colombo, di Epicentrico. «Con questa nuova edizione, continueremo a lavorare con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una cultura del teatro attraverso spettacoli di qualità che abbiamo selezionato – a seguito di una call nazionale – fra le 639 proposte ricevute. Lavoreremo anche per avvicinare la popolazione al teatro, fornendo gli strumenti per comprendere e apprezzare un evento teatrale».

«La cultura ha il compito di aggregare, promuovere le interazioni fra le persone – ha dichiarato Alessio Cristin – Nasce da qui l’idea dell’Amministrazione di sostenere Brat per poter creare un cartellone di spettacoli che valorizzi il Comune ma allo stesso tempo avvicini più persone possibili al mondo del teatro».

La programmazione prevede infatti anche corsi di accompagnamento alla visione per bambini (coinvolte 10 classi di 4 scuole primarie) e per adulti, oltre a un laboratorio intensivo di teatro multisensoriale e inclusivo. «Ritengo sia importante investire sulle nuove generazioni, per far scoprire e apprezzare il linguaggio del Teatro – ha sottolineato Cristina Stradolini. Lo spettacolo in piazza Municipio del 22 settembre, a Gonars, nell’ambito del mercato settimanale del venerdì, rivolto a tutti gli alunni della Scuola primaria e l’attività di didattica della visione proposta nelle classi terze e quarte, vanno proprio in questa direzione».

«L’amministrazione è stata da subito entusiasta nel sostenere il progetto anche perché nato da una realtà locale, e questo è senza dubbio un motivo d'orgoglio ed una speranza viva di attività culturale che avanza e continua», ha concluso Alberto di Pascoli.

Plauso all’iniziativa dal vicepresidente e assessore regionale alla cultura e allo sport, Mario Anzil, che ha fatto sapere in una nota: «L'impatto della rassegna non si limita alle performance itineranti per le strade e nei teatri ma si estende anche oltre confine, a Nova Gorica, rivestendo particolare importanza in vista di Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025».