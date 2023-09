“Tributo a Frank Zappa” con Venier a Polcenigo e l’omaggio a Battisti

Il noto rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg MC sarà protagonista venerdì 1° settembre alle 21.30 della Festa in Piassa, nel quartiere di Villanova a Pordenone. L’artista torinese si propone al pubblico in veste di dj, offrendo una selezione di musica rap/hip hop ed elettronica nel suo set spaziando tra celebri hit, tesori nascosti dell’underground e interpretando live alcuni dei suoi maggiori successi, per un paio d’ore di musica a ingresso gratuito.

Prosegue inoltre il calendario di appuntamenti dell’Estate a Pordenone che vede oggi alle 17 in biblioteca l’iniziativa per i più piccoli con le “Piccole parole di carta”, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. Si prosegue alle 21 in piazza XX Settembre con il concerto omaggio a Lucio Battisti dal titolo “Tracce di Lucio”.

Contemporaneamente nel parco del Castello di Torre, Le Meccaniche Celesti Quintet proporranno un omaggio a Franco Battiato attraverso uno spettacolo multimediale che, con musica e immagini, attraversa il percorso del cantautore siciliano.

Spostandosi fuori città, a Polcenigo stasera alle 21 nel teatro comunale si terrà l’anteprima della terza edizione del Polcenigo jazz festival con il concerto “Tributo a Frank Zappa” che porterà sul palco Glauco Venier e il suo Quartetto Nuovo. Organizzata da Circolo Controtempo in collaborazione con l’Accademia musicale Naonis, la serata vedrà il jazzista, ricercatore, filologo musicale, insegnante e autore friulano proporsi al pubblico con il suo nuovo gruppo formato da giovani musicisti di grande talento: Mirko Cisilino alla tromba, Alessio Zoratto al contrabbasso e Marco D’Orlando alla batteria.

Prima del concerto, alle 18.30, sempre in teatro, sarà presentata la terza edizione del festival che, dopo l’anteprima, si terrà dal 22 al 24 settembre portando ancora una volta i grandi nomi internazionali del jazz e i migliori artisti del territorio in uno dei borghi più belli d’Italia.

A San Vito al Tagliamento, nell’auditorium Zotti, alle 21 appuntamento con la commedia teatrale dal titolo “Nei panni di Cyrano” in cui il “Cyrano de Bergerac” è un pretesto per raccontare le vicende di un gruppo di ragazzi strampalati guidati dalla loro insegnante.

Mettendo in scena lo spettacolo capiranno che saper ironizzare sulle proprie fragilità li renderà più forti. Sul palco, la compagna Teatro Estragone.