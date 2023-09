L’anteprima a Praga, Pordenonelegge parte dal cuore dell’Europa

É “libertà” la parola chiave di Pordenonelegge 2023, tanto da essere stata aggiunta al tradizionale sottotitolo “Festa del libro con gli autori, e della libertà”, appunto, con i libri che ne sono il presidio, gli scrittori resilienti, l’inclusione nel programma di tutte le culture, nel segno della Cultura quale valore fondante della democrazia.

Come dimostrò la Rivoluzione di velluto nel 1989, a Praga, - condotta da un poeta e drammaturgo prima che politico, Vaclav Havel - luogo fortemente evocativo, che anche quest’anno sarà sede dell’anteprima del festival, mercoledì prossimo, quando su un tema oggi cruciale per l’Europa, “Economia e libertà”, dialogheranno Tomáš Sedláček, l’analista bestseller di “Economia del bene e del male”, più volte relatore al World Economic Forum, il presidente della Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti e il direttore artistico Gian Mario Villalta.

«Siamo sull’uscio della storia – è lo slogan che Agrusti ha ribadito ieri mattina, presentando a palazzo Mantica il programma dell’edizione 2023, in calendario dal 13 al 17 settembre, insieme al direttore artistico Gian Mario Villalta – e ci caliamo dentro all’attualità». Non poteva quindi mancare l’Ucraina fra gli eventi di punta.

«Se ci fosse stata la pace saremmo partiti da Kiev – ancora Agrusti – comunque inauguriamo Pordenonelegge (mercoledì 13, alle 18.30, nel teatro Verdi) partecipando alla lotta di liberazione di quel popolo con la voce letteraria più nota dell’Ucraina del nostro tempo: Andrei Kurkov».

Presenterà in anteprima il suo nuovo romanzo “Api grigie” (Keller), ambientato nel Donbass, che racconta la quotidianità in tempo di guerra. All’Ucraina baluardo di resilienza si uniranno autrici e autori simbolo del libero pensiero: dal Premio Nobel per la Pace Irina Scherbakova (fondatrice dell’organizzazione Memorial) che il 17 settembre (alle 10, Istituto Vendramini) parlerà della Russia che resiste sotto il regime di Putin alla poetessa romena Ana Blandian (sabato 16, alle 19, palazzo Mantica), icona dei diritti civili negli anni di Ceausescu, fino a Michael Žantovský, erede morale di Vaclav Havel e direttore della Biblioteca nazionale di Praga a lui dedicata (sabato 16, alle 15, sede Confindustria).

Il festival sarà “sull’uscio della storia” anche con grandi voci dell’attualità come Anna Zafesova, a lungo corrispondente da Mosca, la giornalista irlandese Sally Hayden con l’intenso reportage sulle migrazioni “E la quarta volta siamo annegati”, ma anche Federico Rampini, Nathalie Tocci, Marco Varvello, il corrispondente Rai da Londra.

Massima attenzione all’Europa in movimento («e noi dobbiamo capire cosa sta succedendo e cosa accadrà», afferma Villalta) e dunque, nei cinque giorni di festa, a Pordenone ma anche in molti comuni della provincia, aTrieste e Lignano, pronti ad accogliere 570 protagonisti, 334 eventi e 65 anteprime sotto il segno del giallo, “colore dell’ottimismo” e magari di un po’ di leggerezza, sintetizzata nella piuma scelta per l’immagine 2023.

La “vocazione internazionale” si tradurrà nella presenza di grandi protagonisti, su tutti il Premio Nobel per la letteratura Annie Ernaux, che sabato 16 settembre riceverà il Premio Crédit Agricole “La storia in un romanzo”. E poi l’anteprima dello scrittore Éric-Emmanuel Schmitt, “La sfida di Gerusalemme.

Un viaggio in Terra Santa” (e/o con Libreria Editrice Vaticana), con lettera inedita di Papa Francesco all’autore, della spagnola Elísabet Benavent con “Il racconto perfetto” (Salani), dal quale è tratta la serie in vetta a Netflix; l’autrice georgiana Nino Haratischwili con “La luce che manca” (Marsilio), Michael Bible, nuovo caso letterario negli Stati Uniti.

E ancora, Andrè Aciman, R. J. Palacio, Alberto Manguel, Nguyen Phan Que Mai, Natasha Solomons, Michael Bible, Robert Perišić, Anil Seth, Ramin Bahrami, i giovani in primo piano (dalle “tiktoker” presenti al festival ai 200 ragazzi ospiti d’onore all’inaugurazione), la poesia (con uno speciale omaggio a Guido Caproni), la scienza, la filosofia, la storia, il cartellone Junior, la Rai (media partner) in forze con i programmi in diretta dal festival.

E, naturalmente, decine di migliaia di libri, in questa edizione ai blocchi di partenza, firmata da Gian Mario Villalta con Alberto Garlini e Valentina Gasparet.