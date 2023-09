A Sutrio torna la Magia del legno: in mostra per le strade l’abilità degli artigiani

SUTRIO. Ritorna doemenica 3 settembre, attesissima come ogni anno, “Magia del legno”: Sutrio, con tutta la comunità all’opera, si trasformerà dalle 10 in un grande e animatissimo laboratorio che metterà in mostra l’abilità degli artigiani che scolpiscono il legno, l’arte femminile del ricamo, della confezione di "scarpets", della filatura, tra musica e degustazione di piatti tipici e di prodotti “Carnia Doc”.

A Sutrio la lavorazione artigianale del legno e il ricamo dei tessuti hanno radici profonde e ben radicate e sono strettamente legate ad ambienti e stili di vita che si desidera confrontare con le nazioni limitrofe convinti di trovarvi nuovi elementi di unione.

Magia del legno nacque nel 1990 per tener viva questa cultura.

Nelle vie del paese e nelle corti suggestive dalle tipiche architetture si potranno ammirare scultura, intarsio, restauro, lavorazione del legno in tutte le sue varie forme.

Negli stand vari artisti lavorano il legno nei modi più disparati e curiosi, anche con costruzione di giochi per i bambini. Immancabile una visita al famoso presepio di Teno che rappresenta al meglio Sutrio in una riproduzione dettagliata in legno.

La tradizione portata avanti dagli artisti del legno è presente anche nel progetto “Creativi e falegnami per Sutrio - Diffondere la magia del legno” del Progetto BoB il Borgo nel bosco - il bosco nel borgo.

Architetti e designer progettano, con il legno, aree di condivisione e sviluppo per la comunità di Sutrio, i cui abili falegnami realizzeranno poi le opere, innovando e valorizzando il borgo.

È stata inoltre accesa la nuova scritta “SUTrio” di fronte alla palestra comunale. A ideare e creare l’opera (le lettere sono alte circa 1,30m) è Marta Muser, che le ha realizzate con listelli in abete locale, ricoperti con materiale di scarto interamente recuperato nei fiumi e nei boschi della Valle del But a seguito della tempesta Vaia. Con la stessa tecnica aveva realizzato anche la culla del presepe di Sutrio, ospitato in piazza San Pietro lo scorso Natale.