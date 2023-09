Ad Avostanis Marta Cuscunà con La Resistenza in fumetto

Dopo una serata emozionante e ricca di messaggi importanti, dedicata a Federico Tavan, prosegue con intensità il programma di Avostanis 2023. Oggi alle 21 andrà in scena all’Agriturismo I Colonos “The beat of freedom”, la Resistenza in fumetto, di e con Marta Cuscunà, accompagnata dalle illustrazioni live di Fabio Babich.

Cuscunà, monfalconese, autrice e performer pluripremiata di teatro visuale, nella sua ricerca unisce l'attivismo alla drammaturgia contemporanea per figure.

“Io sono l’ultimo”, il libro da cui sono tratte le lettere che compongono “The beat of Freedom”, è nato quando Annita Malavasi, la partigiana “Laila”, ha cominciato a parlare d’amore. Ci teneva a dire una cosa, soprattutto: fu tra i partigiani che, per la prima volta, uomini e donne ebbero pari dignità e che l’uguaglianza sancita dalla Costituzione a guerra finita, non fu un regalo ma una conquista e un riconoscimento.

Così l’autrice e performer Marta Cuscunà anticipa nelle note quest’opera che la vede insieme al fumettista Fabio Babich, chiamato durante lo spettacolo a realizzare nove tavole, visibili sulla scena, opere uniche ispirate ad altrettante lettere di partigiane e partigiani.

Uno spettacolo dove si intrecciano voci e disegni in divenire, oltre alla musica, scelta a partire da una frase di Nello Quartieri, nome di battaglia “Italiano”: «La libertà era nei monti, per la prima volta riuscivamo a sentirla e picchiava nella testa». Intervengono così tra le lettere Patti Smith, Lou Reed, Alanis Morissette, Green Day, in una partitura che tenta di scavalcare i confini della storia.

“The beat of Freedom” cerca di restituire ai ragazzi e alle ragazze di oggi lo spirito di questo racconto corale sul sogno rock di un Paese di persone uguali nei diritti e libere.

Durante gli eventi di Avostanis, e sabato e domenica fino al 10 settembre (h 19:30 – 23:00) sarà visitabile la mostra “La sacralità dell’umano” che svela il senso del sacro in tre artisti di tre diverse generazioni (Elio Ciol, Danilo De Marco, Debora Vrizzi), a cura di Angelo Bertani, ideata e coordinata da Federico Rossi in collaborazione con Michele Bazzana.

