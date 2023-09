Mariolina Venezia a Lignano Noir per raccontare Imma Tataranni

LIGNANO. Quarto e ultimo appuntamento, martedì 5 settembre, della rassegna LignanoNoir organizzata dal Comune di Lignano in ricordo dello scrittore Giorgio Scerbanenco: alle 18.30, in Terrazza a mare, sarà presente la scrittrice Mariolina Venezia, che parlerà dei suoi libri gialli con protagonista la pm Imma Tataranni.

Dopo Gabriella Genisi e Francesca Serafini, dunque, il festival lignanese dedicato al genere giallo prosegue nel percorso dedicato quest’anno alle donne detective: personaggi letterari che sono diventati anche protagonisti di serie televisive di grande successo.

Come nel caso di Mariolina Venezia che ha dato vita alla pm Imma Tataranni, impersonata in televisione dall’attrice Vanessa Scalera, creando un intreccio di elementi gialli, problematiche sociali e politiche, ma anche vicende personali che sui trova a fronteggiare un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera, dotata di una memoria prodigiosa e abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Nelle sue indagini attraverso la Basilicata e dintorni viene affiancata dal timido ed efficiente appuntato, poi maresciallo, Ippazio Calogiuri, col quale instaura un rapporto di grande complicità, e da molti altri curiosi personaggi.

La serie televisiva ha riscosso un grande successo: la prima stagione è stata trasmessa nel 2019; la seconda, divisa in due parti, nel 2021 e nel 2022. All’inizio dell’anno sono cominciate le riprese le riprese per la terza serie negli studi di Roma (per gli interni) per poi proseguire a Matera in primavera. La messa in onda è prevista per il 25 settembre.

Quella di oggi a Lignano sarà quindi l’occasione per apprendere dalla scrittrice le novità sulla terza stagione della serie televisiva.

Attualmente la serie di libri Einaudi che hanno protagonista Imma Tataranni è composta da cinque volumi, quattro romanzi e un libro in cui viene descritto il mondo del sostituto procuratore: una raccolta di leggi immaginarie, decreti e piccoli editti, architettati mentre fa la fila alla posta o risolve un caso, la piemme più chiacchierata di tutto il Centro Sud esprime la sua visione del mondo.

Mariolina Venezia ha vinto nel 2007 il premio Campiello con il romanzo Mille anni che sto qui, una saga familiare ambientata nella sua terra d'origine. Successivamente ha scritto Come piante tra i sassi (2009), ambientato nuovamente in Basilicata, con il quale si è cimentata per la prima volta con il genere giallo. [

Ha pubblicato diverse raccolte di poesie e ha lavorato come sceneggiatrice di fiction televisive, per La squadra, Don Matteo e numerose altre serie. Ha recentemente vinto la quarta edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla Regione con Fondazione Pordenonelegge.it.

LignanoNoir avrà un’appendice autunnale con la consegna, il 29 ottobre, del Premio Scerbanenco@Lignano per il racconto giallo, organizzato dal Comune, dalla famiglia dello scrittore e dal Messaggero Veneto.