Nuova edizione di “Dialoghi”: sessanta eventi in sedici comuni

All’insegna di “Resistenza e Bellezza”, prende avvio, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 settembre, la sessione autunnale dell’VIII edizione del Festival internazionale e itinerante della Conoscenza “dialoghi”, organizzato dall’associazione culturale “Culturaglobale” in sinergia con molteplici enti e realtà associative del territorio.

“Dialoghi” nasce dalla volontà di essere una finestra sul mondo considerando la cultura come propulsatrice anzitutto dello sviluppo sociale.

L’iniziativa persegue questo scopo dandosi una veste itinerante e internazionale: itinerante perché solo nell’edizione di quest’anno verranno toccati sedici comuni in quattro nazioni differenti (Italia, Austria, Slovenia e Croazia) con sessanta eventi, invece internazionale non solo perché la kermesse valica i confini italiani, ma anche perché attrae ospiti del calibro di Andrea Scanzi, Mario Tozzi, Telmo Pievani e Lucia Goracci, per citarne solo alcuni che interverranno negli appuntamenti previsti nel programma autunnale.

A elencare gli ospiti attesi è stato il direttore artistico del festival Renzo Furlano alla presenza del sindaco e dell’assessore alla Cultura del Comune di Palmanova, rispettivamente Giuseppe Tellini e Silvia Savi, del consigliere regionale Enrico Bullian e di Vincenzo Martines, in rappresentanza di LegaCoop Fvg.

Due eventi aprono la seconda sessione di Dialoghi. L’8 settembre, alle 18, nella sala del Consiglio di Turriaco, lo scrittore Luca Grion e il giornalista Vincenzo Compagnone discuteranno di “Sport, disabilità, valori e inclusione”.

Il giorno successivo, alle 20.30, nel salone municipale di Campolongo Tapogliano si terrà la lettura scenica di Marcovaldo curata dal Teatro Molino Ronsenkranz, insieme all’attore e regista Roberto Pagura e al musicista Paolo Forte.

Invece, dal 14 al 17 settembre, nella suggestiva cornice del borgo medievale di Giassico, si terrà la rassegna “Le muse di Giassico”. Simultaneamente, tra settembre e ottobre si sviluppa uno dei cuori pulsanti dell’intera manifestazione, "Dialoghi a scuola". Si tratta di un progetto collaterale che coinvolge tremila studenti della regione.

Con la fine del mese, precisamente nelle giornate tra giovedì 28 settembre e domenica 1° ottobre, “Dialoghi” vede il suo termine con il Gran Finale dell’edizione 2023 ospitato nel Teatro comunale “Gustavo Modena” di Palmanova.

Si inizia giovedì 28, alle 18, con la conferenza curata da LegaCoop Fvg dal titolo “Restare, tornare, arrivare: giovani nelle terre alte, tra opportunità, difficoltà, strategie e visioni” in cui verranno affrontati due temi d’attualità: la sostenibilità da una parte e il fenomeno dell’abbandono delle zone montane dall’altra.

Per finire, domenica 1° ottobre, alle 16.30 il geologo, scrittore e conduttore Mario Tozzi si cimenterà a rispondere alla domanda: “Perchè il clima sta cambiando?”.

Tuttavia non è finita qua, in quanto sono previsti due ulteriori appuntamenti fuori programma: il 13 ottobre a Corno di Rosazzo Angelo Floramo condurrà una lectio magistralis su “Il vino nella storia dal Medioevo ai Testi Sacri!, e infine il 27 ottobre, alle 18.00, a Turriaco, verrà presentato il libro “Noi donne di Teheran” dell’autrice Farian Sabahi.