Pnlegge si rivolge ai nativi digitali: tre TikToker alla festa del libro

L’edizione di Pordenonelegge 2023 si misura della generazione Z ma anche di quella Alpha, ovvero i nativi digitali: alla 24esima edizione del festival, in programma dal 13 al 17 settembre, tanti gli incontri per ragazze e ragazzi tra 10 e i 25 anni, la maggior parte dei quali non ha mai conosciuto un mondo “disconnesso” o privo di social network.

A loro pordenonelegge ha dedicato un percorso di incontri – molti ospitati nel nuovo spazio Atelier digitale – sui temi dell’innovazione, della tecnologia, della rete, del metaverso tra opportunità, sfide e rischi.

Arriveranno alla Festa del Libro tre delle più amate TikToker italiane: Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Valentina Ghetti (@valentinaghetti) e Angelica Siciliani Fendi (@angietutorials).

E si parlerà anche di videogiochi, sovraesposizione nel web, educazione digitale, rischi in rete.

Chiara Valerio farà una riflessione sulla tecnologia come religione, e con il ricercatore Steven Umbrello si rifletterà sulla tecnologia sensibile per produrre oggetti “buoni” e sostenibili.

E ancora, Fabio Viola e il mondo dei videogiochi, Fabio Chiusi e il pericolo Elon Musk, tecnologia e spazio con Massimo Sideri e Paolo Ferri.

Di educazione digitale in famiglia parleranno Marco Grollo, Sonia Zanor, Carla Padovan e Gianluigi Bonanomi.

Vittorio Bertola e Stefano Quintarelli saranno in dialogo sulla storia di internet alla ricerca di una via che possa tenere insieme le libertà personali e le esigenze di una società pacifica, democratica e sicura.