Friuli Storia, premio ex aequo a Thomas Hippler e Vittorio Coco

La guerra dal cielo con i bombardamenti aerei, raccontata da Thomas Hippler, e la figura del generale Dalla Chiesa di Vincenzo Coco: per la prima volta il Premio Friuli Storia sceglie due vincitori, ex aequo, festeggiando così il suo decennale.

A deciderlo la Giuria popolare di 500 lettori di tutta Italia, la più vasta per il conferime

La terza finalista, selezionata fra 93 opere in gara, includeva anche un saggio che per solo un’incollatura è rimasto staccato nelle preferenze dei lettori: il libro “La guerra del silenzio” dello storico Andrea Riccardi (Laterza), che ha conquistato 128 voti (il 30% dei voti giunti entro la scadenza), poco dietro ai due vincitori, votanti entrambi da 152 lettori (il 35%).

«È questo il primo conferimento ex aequo per il Premio Friuli Storia – ha commentato il direttore scientifico di Friuli Storia Tommaso Piffer – Una giuria che si conferma fortemente motivata e focalizzata sui saggi finalisti del Premio, anche quest’anno di alto livello, e che è cresciuta ad ogni edizione fino a raggiungere quest’anno la quota record di 500 lettori.

In questi dieci anni abbiamo raggiunto tanti traguardi importanti, diffondendo tra il grande pubblico il meglio della produzione storica italiana e creando un premio unico in Italia. Siamo orgogliosi soprattutto di una cosa: aver “creato" lettori di storia, mostrando a tanti giovani e meno giovani il bello della lettura non attraverso un discorso, ma coinvolgendoli in prima persona».

La guerra dall’alto, dunque, un argomento strettamente attuale, e la figura del generale che lottava contro la mafia hanno quindi convinto i giurati. Nel volume pubblicato da Bollati Boringhieri, Il governo del cielo, Thomas Hippler, professore di storia contemporanea all’Università della Normandia a Caen (Francia), ha ripercorso la storia dei bombardamenti aerei dai suoi albori all’inizio del secolo scorso fino ai nostri giorni, ricostruendo il rapporto fra gli sviluppi della tecnica militare e l’evoluzione di questioni cruciali quali il rapporto tra nazione, popolo e cittadini.

Mentre Vittorio Coco, ricercatore di Storia contemporanea al Dipartimento di scienze umanistiche dell’Università di Palermo, attraverso una documentata bibliografia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa pubblicata da Laterza ha restituito il ritratto di uno degli uomini simbolo dell’Italia repubblicana.

Quasi 2000 lettori sono stati coinvolti finora, fra giovani e adulti, in un impegno per la promozione della cultura storica sostenuto quest’anno dall’Università degli Studi di Udine con Rotary Club Udine per la partecipazione dei lettori studenti, e da Anci con la Regione per la partecipazione dei lettori in rappresentanza delle Biblioteche dei Comuni di Udine, Trieste, Azzano Decimo, Cordovado, Faedis, Morsano al Tagliamento, Povoletto, Reana del Rojale, San Canzian d'Isonzo e Cervignano.

Il Premio Friuli Storia sarà consegnato ai vincitori nel corso della cerimonia di premiazione in programma giovedì 28 settembre, dalle 18 nel Salone del Parlamento a Udine. A condurre il talk sarà il giornalista Massimo Bernardini, a lungo alla guida del format divulgativo “Il tempo e la storia” (Rai Storia) e nelle ultime stagioni del seguitissimo “TV Talk” su Rai3.

Il Premio Friuli Storia è realizzato su iniziativa dall’Associazione Friuli Storia.

La direzione scientifica è dello storico e accademico dell’Università di Udine Tommaso Piffer, la giuria scientifica è composta da Elena Aga Rossi, Roberto Chiarini, Ernesto Galli della Loggia, Ilaria Pavan, Paolo Pezzino, Tommaso Piffer, Silvio Pons, Andrea Possieri e Andrea Zannini.

E sempre in tema di storia, è ai nastri di partenza il ciclo autunnale degli “Appuntamenti con la storia”: 6 incontri a ottobre in altrettanti centri del Friuli Venezia Giulia: Cividale, Povoletto, Faedis, Corno di Rosazzo, San Pietro al Natisone e Torreano.