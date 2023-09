SanVito Musica: sette concerti tra classico e innovazione

SAN VITO AL TAGLIAMENTO. Il 19 settembre verrà inaugurata la tredicesima stagione di “San Vito Musica”, proposta dall’Accademia d’Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, diretta dal maestro Domenico Mason, ed anche quest’anno il palinsesto è curato insieme al Maestro Filippo Maria Bressan. Sette i concerti in cartellone: sei tra settembre e ottobre cui si aggiunge il tradizionale appuntamento di fine anno ed alcuni concerti in primavera.

Sarà un percorso tra repertorio classico a nuove scoperte e riscoperte e che affianca giovani promesse e artisti affermati, accompagnati degli strumentisti dell’Accademia d’Archi Arrigoni. «La Regione sostiene questa edizione straordinaria, organizzata con cura e dedizione dall'Accademia d’Archi Arrigoni – ha fatto sapere il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil – grazie a una serie di concerti che rappresentano il risultato di una scrupolosa ricerca, sia per i programmi musicali che per la selezione degli artisti, spaziando dai repertori innovativi e raffinati ai grandi classici, si preannuncia un evento di rilevanza nel panorama musicale».

Apprezzamenti e gratitudine condivisa anche dal sindaco di San Vito Alberto Bernava e dall’Assessore alla Vitalità, Andrea Bruscia, che aggiungono: «La musica che ascolteremo, con la sua profondità e bellezza senza tempo, è un ponte che ci connette al passato, al presente e ci guida verso il futuro; un’esperienza indimenticabile per gli spettatori, e un’occasione per nutrire l’anima e riempire i nostri cuori di gioia e ispirazione».

Il via alla stagione è affidato al concerto “Musica a Berlino per la Corte di Federico il Grande”: martedì 19 settembre, alle 20.45 all’Antico Teatro Arrigoni, con Federico Guglielmo come violino solista e direttore. Giovedì 5 ottobre, alle 20.45 sempre all’Arrigoni, è al centro della serata uno dei più grandi capolavori liederistici di Franz Schubert: il ciclo Winterreise op. 89 per voce e pianoforte.

L’interpretazione è affidata al pianista Andrea Rucli e al baritono tedesco Lars Grünwoldt. Si prosegue domenica 8 ottobre, all’Auditorium Comunale alle 17, con il ritorno di Enrico Bronzi, nella serata dal titolo “Riduzioni … sostenibilii”.

Domenica 15 ottobre, alle 17 all’Auditorium Zotti tocca a “Suoni … Antichi”, con Massimo Mercelli al flauto e Nicoletta Sanzin all’arpa. Il concerto sarà dedicato anche alla memoria di Ezio Bosso. Domenica 22 ottobre, alle 17 all’Antico Teatro Arrigoni la serata è all’insegna dei giovani interpreti: “I love Chopin” è il titolo del concerto che vede due talenti emergenti del pianoforte: Xing Chang e Massimo Urban.

Le bacchette che condurranno l’Accademia d’Archi Arrigoni sono di Angelo Lalla ed Emanuele Marino, giovani direttori selezionati tra i migliori allievi del Conservatorio Verdi di Torino. “Perla tra le perle” è il concerto che domenica 12 novembre alle 16 nel Duomo di San Vito e a ingresso libero, vede ospite il Coro del Friuli Venezia Giulia (diretto da Cristiano Dell’Oste) e l’Orchestra San Marco che si unisce all’Arrigoni. All’organo Marco Cortinovis e a dirigere Filippo Maria Bressan. Infine il concerto del 31 dicembre, a ingresso libero, si terrà alle 19 all’Auditorium: “Scintille con brio” propone alcune delle più vivaci pagine di Beethoven, Rossini e Mendelssohn