Pochi divi e la Mostra di Venezia vola: crescono gli spettatori, i prezzi del Lido si adeguano

Il verdetto di Venezia 80, il caro-Lido, l’assenza di divi, la presenza oltre ogni previsione di giovani, davanti al grande schermo e dietro la macchina da presa. La Mostra del Cinema si congeda e tira le somme, a partire dal palmarès.

E dunque si scopre che non c’è stata unanimità. Il film “Poor Things” di Yorgos Lanthimos ha vinto il Leone d’oro dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica con qualche discordanza.

Alcuni giurati, presieduti da Damien Chazelle, avrebbero infatti voluto sul podio più alto “Evil does not exist”, film eco-intimista del giapponese Ryūsuke Hamaguchi, che poi ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria. «La giuria si è trovata in difficoltà perché c’erano tanti film che avrebbero potuto comparire nel verdetto finale» spiega il direttore Alberto Barbera nell’incontro di fine Mostra insieme al presidente uscente della Biennale Roberto Cicutto.

Anche “Io Capitano” di Matteo Garrone, prima di mettere le mani sul Leone d’argento alla regia, ha dovuto vedersela con altri film italiani. Per un attimo l’attenzione si è spostata su “Enea” di Pietro Castellitto, al suo secondo film e già in Concorso, ma poi è finita lì. «“Enea” è stato in discussione per entrare nella rosa» continua Barbera «i giurati ne hanno parlato, molti ne hanno colto valore e interesse».

I numeri

A bocce ferme, si tirano le somme degli undici giorni iniziati sotto la pioggia e finiti con un sole da piena estate. In mezzo, i numeri: +17% di ingressi sul 2022 (230mila), + 14% di biglietti venduti (85mila) oltre ad un +9% di accreditati (13mila). E ancora, le prenotazioni della sezione Venice Immersive, all’isola del Lazzaretto Vecchio, sono state 11.232 (erano 9.674 nel 2022, +16%).

La Mostra cresce, ma fino a un certo punto perché, come spiega Barbera «c’è un limite dato dalle condizioni ambientali che sicuramente scoraggiano una parte degli spettatori e che costituiscono un limite invalicabile. Non potrà dunque crescere in termini quantitativi e la ricettività veneziana non può più aumentare».

Alla fine, e i timori erano tanti, l’assenza dei divi non ha danneggiato la Mostra che ha vissuto certamente più di film che di lustrini, anche se a caro prezzo. «Ho sentito che c’era voglia che la Mostra avesse successo» dice Cicutto. «Un pubblico con tantissimi giovani appassionati rimasti fino all’ultimo giorno, nonostante al Lido tra alloggi, pasti e trasporti i costi siano insostenibili».

I prezzi

Questione annosa e, di fatto, difficilmente risolvibile per un’isola che vive pochi mesi all’anno. «Siamo in un’isola dentro l’isola» continua Cicutto «e sicuramente questo atteggiamento è un po’ determinato dal fatto che si munge la vacca grassa quando c’è; quindi ci sono anche speculazioni. Per quanto ci riguarda, alberghi e ristoranti sono fuori dal nostro controllo, non abbiamo la possibilità di intervenire.

Si parla di affitti brevi, della necessità di non stare a chilometri di distanza dal centro storico. Fare sistema sarebbe la soluzione, ed è una necessità della città intera; ma a parte segnali di attenzione non vedo soluzioni per ora».

Gli effetti dello sciopero di Hollywood, tanto temuti, non hanno inciso sulla tenuta della Mostra. «Storicamente c’è una fortissima presenza nei primi cinque giorni e poi arriva un calo fisiologico che quest’anno, invece, non c’è stato» dice ancora Barbera.

«È indubbio che abbiamo temuto fortemente che l’assenza delle star disincentivasse la presenza di chi viene al festival, ma il tappeto rosso era affollato, la capacità di incuriosire e attirare l’attenzione è rimasta inalterata.

Questa Mostra, del resto, è il risultato di 12 anni di lavoro, di un lunghissimo investimento. Il processo di rinnovamento complessivo è ormai quasi completato. Certo, al Casinò per alcuni giorni è mancata l’acqua e le vasche di accumulo andranno sostituite».

Nessuna dimissione in vista per Barbera che rimanda al mittente la falsa indiscrezione. «Ho un mandato che scade alla fine dell’anno prossimo» dice «non vedo perché dovrei dimettermi»