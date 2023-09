Valvasone riapre le porte alla stagione concertistica

Il cinquecentesco e prezioso organo del duomo di Valvasone, realizzato dal grande maestro organario Vincenzo Colombi e decorato dal Pordenone e da Pomponio Amalteo, è pronto per la cinquantesima stagione concertistica organizzata dall’associazione per i concerti di musica antica, da sempre caratterizzata da proposte di altissimo livello.

Il programma della rassegna prenderà il via domenica prossima, seguendo il fil rouge “L’organo veneziano di Valvasone nella musica e nell’arte” e prevede quattro concerti, tutti con inizio alle 17 e tutti a ingresso gratuito.

Il primo appuntamento intitolato “Vincenzo Colombi incontra i grandi organisti della Cappella di San Marco”, segnerà un nuovo ritorno dell’organista Luigi Panzeri che, da solo o assieme alla Cappella Mauriziana (Bergamo), è stato presente già otto volte nelle stagioni dell’associazione.

Il suo programma spazierà fra Cavazzoni, Willaert, Segni, Buus, De Rore, Zarlino Parabosco, Padovano, Merulo, Bellaver, Gabrieli e Guami.

Il secondo concerto, domenica 24 settembre, “Organo e trombe naturali in festa”, porterà all’organo Umberto Forni, che come solista ha alle spalle centinaia di esibizioni in molti paesi europei; con lui suoneranno le trombe naturali Tranquillo Forza & Alberto Frugoni, che fanno parte del Dittamundo Ensemble, insieme di musicisti veneti che si dedicano alla musica antica per labiofoni. Eseguiranno un programma di musiche di Fantini, Frescobaldi, Froberger, Gabrieli, Kerll, Pezel e Vejvanovsky.

Domenica 1 ottobre, per il terzo appuntamento, sarà la volta di Manuel Tomadin, probabilmente l’organista italiano più blasonato della sua generazione, musicista che nel 2019 ha fra l’altro offerto un concerto straordinario per la raccolta di fondi necessari a coprire le spese sostenute dall’Associazione per i concerti di musica antica e che collabora alla realizzazione delle stagioni concertistiche sostenendo uno degli appuntamenti della rassegna con l’associazione Johann Sebastian Bach Orgelherbst di Trieste.

Tomadin sarà impegnato nel programma “Arditi contrappunti tra Venezia e Germania”, con musiche di Gabrieli, Bertoldo, Scheidt. Buttstett, Scheidemann e Strunck. Il quarto e ultimo concerto della stagione, domenica 8 ottobre, intitolato “Dalle visioni di Hildegard l’arte improvvisativa sull’organo”, vedrà Stefano Maso (protagonista in vari festival e rassegne musicali in Italia) all’organo e Tamara Soldan (che vive a Berlino ed è attiva nella scena musicale antica e contemporanea) alla voce e viella. Eseguiranno musiche della celebre monaca mistica e teologa Hildegard von Bingen, quindi Bernart de Ventadorn, Anonimi di varie fonti (secc. XII-XIV) e improvvisazioni per organo sugli stessi brani in diverse forme.

A suggello della cinquantesima edizione e a coronamento di una lunga ricerca sta inoltre per uscire, in tiratura limitata, il volume “L’organo veneziano di Valvasone - Restauro e ricostruzione sui passi di Vincenzo Colombi”, a cura di Loris Stella, direttore artistico delle stagioni concertistiche di Valvasone.