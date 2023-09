Tre mostre per celebrare Marcello Mascherini

Quarant’anni fa moriva a Padova Marcello Mascherini, uno di più significativi scultori italiani del Novecento, legato per le origini al Friuli e per le opere soprattutto a Trieste.

A lui il paese materno, Azzano Decimo, dove visse gli anni dell’infanzia, gli ha da tempo dedicato il teatro cittadino, mentre fra settembre e ottobre sarà ricordato a Trieste, Monfalcone e Sistiana, grazie soprattutto ai conservatori dell’Associazione Archivio Marcello Mascherini e a Massimo Premuda.

Marcello Mascherini nacque a Udine il 14 settembre 1906 da Maria Luigia Mascarin e da un padre benestante proveniente da una famiglia di artisti pordenonesi che non volle o forse non poté riconoscerlo.

Trascorse la prima infanzia a Fagnigola di Azzano Decimo con la nonna materna e, dopo la sua morte, con una zia. Nel 1912 si trasferì con la madre a Trieste, allora città dell’Impero Austro-Ungarico, ma dovette rientrare in Italia come profugo dopo la dichiarazione di guerra nel maggio del 1915.

Tornò a Trieste nel 1920, dove si iscrisse alla sezione scultori ornatisti dell’Istituto Volta, seguì le lezioni di Alfonso Canciani e si diplomò nel 1924.

Dall’anno seguente iniziò la sua carriera professionale attraverso numerose esposizioni a Trieste, Udine e in altre città, metabolizzando l’iniziale esperienza simbolista.

Fondamentale fu la conoscenza delle opere sensuali di Arturo Martini, conosciuto alla I Quadriennale di Roma del 1934, e poi dell’arte etrusca, che lo convogliarono verso un linguaggio arcaizzante.

Importante in quegli anni fu anche il confronto con esponenti della cultura regionale, in primis Dino Basaldella.

Oltre a partecipare alle quadriennali di Roma, alle Triennali di Milano e ad alcune Biennali di Venezia (dove nel 1938 allestì una sala personale e nel 1950 ottenne il primo premio come scultore italiano), grazie ai contatti e alle segnalazioni di Giò Ponti, Mascherini avviò una lunga attività per la realizzazione di opere d’arte in transatlantici, quali Vulcania (1934), Saturnia (1936), Conte Biancamano (1949), Augustus (1951) e diversi altri. Molti riconoscimenti gli giunsero dall’Italia e dall’estero (Francia, Belgio, Austria) sin dagli anni Trenta e successivamente in Svizzera, Germania e Brasile.

Nel dopoguerra nelle opere di Mascherini sono avvertibili, oltre che i modelli dello scultore francese Aristide Maillol con volumi turgidi e pieni sulle figure femminili, altri linguaggi moderni che si stavano affermando, come quello picassiano.

Mantenendo comunque inalterato il suo fondamento realistico, Mascherini punta in quel periodo a un’ulteriore semplificazione formale.

Queste e altre suggestioni sono visibili nelle sue sculture presenti in regione, soprattutto a Trieste.

Nel 1967 il maestro trasferì il suo studio a Sistiana, rimeditando il suo stile in bronzi naturalistici ispirati alla pietra carsica.

Il progetto “Mascherini e i venti”, curato dalla Casa Cave di Visogliano/Vižovlje prevede giovedì 14 settembre una mostra di opere e documenti del maestro in Via Canova, 9 a Trieste; una visita guidata il 30 settembre al Museo della cantieristica di Monfalcone con la sala dedicata a Mascherini e un’altra visita guidata nel suo atelier di Sistiana il 15 ottobre.