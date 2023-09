Musica, arte e temi ambientali: a Chions ritorna Convergenze

Dopo la data zero del 2022, torna per la seconda edizione Convergenze, il format presentato da Sexto ‘Nplugged che fonde musica, arte, temi ambientali, scoperta del territorio e del borgo e torre medievale immersi nel Parco delle Fonti di Torrate. La data da segnare sul calendario è sabato 16 settembre, dalle 14 in poi.

L’area e tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Per tutta la giornata sarà presente un punto ristoro con truck per il cibo e un chiosco bevande.

Ci sarà un corner Fai e uno Medici senza Frontiere. Il pubblico può inoltre munirsi di una coperta o un asciugamano, per vivere l’ambiente naturale in pieno relax. Musica, arte, natura e temi ambientali, incontri e guide astronomiche: un piccolo borgo e una torre medievale da scoprire immersi in un esteso parco naturale

Dalle 14 sarà anche possibile accedere alla Torre medievale Sbrojavacca, un sito raramente aperto al pubblico e che, per l’occasione, ospita la mostra “Suggestione Artificiale”, di Freak Of Nature.

Ritorna, come partner, l’importante presenza artistica di Terzo Paradiso e Cittadellarte di Michelangelo Pistoletto con una installazione di land art “Bamboo Paradizae” e due performance. Madrina della giornata per tutta la parte artistico visuale Eva Poles (Prozac+).

La giornata si chiude in musica con quattro concerti che vedono headliner alle 22.30 la recente vincitrice del Premio Tenco 2023 emergenti Daniela Pes con l’unica data estiva in Friuli Venezia Giulia. tracce cantate in una lingua che (ancora) non esiste.

Prima di lei alle 21 sul palco Alessandro Baris, polistrumentista e produttore italo americano di stanza a Bologna. Aprono la sessione musicale dalle 18 due band del nord est italiano. Mattatoio5 e Romina Salvadori con le loro sonorità post-rock, dark wave ed elettroniche