Inventiva e comunicazione: così le aziende del Nord Est devono affrontare il futuro

“Far, saver far e far saver”, dice Sandro Boscaini, il grande imprenditore veronese che ha saputo trasformare l’Amarone in un vino-icona, declinando le tre caratteristiche necessarie a un’azienda per avere successo.

Nel Nordest in continuo cambiamento, tema dell’incontro che ieri pomeriggio ha visto dialogare nella sede della Confindustria di Pordenone il giornalista e storico Paolo Possamai e la giornalista esperta di economia Paola Pilati, per anni all’Espresso, - autrice del libro da cui ha preso le mosse la conversazione, Le Serenissime. Storia e futuro delle imprese del Nordest– con le prime due parole d’ordine ci siamo.

Un po’ meno con la terza, elemento ancora poco praticato da una classe imprenditoriale che deve assumere maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di fare il proprio interesse in una logica, insieme, di nuovo racconto del territorio.

É la partita della comunicazione dunque, una delle nuove sfide di un tessuto industriale in piena transizione, dopo gli anni del boom che hanno dato vita a un sistema produttivo di successo globale, radicato “in un dinamismo peculiare in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino – così Possamai – che affonda nella storia millenaria della Repubblica Serenissima: in quel brodo trova alimento la cultura imprenditoriale odierna, e molto largamente al di là della consapevolezza delle classi imprenditoriali”

Nel libro, Pilati, accanto alle storie di nomi celebri come i Benetton, Marzotto, fratelli Veronesi, Rosso o Illy, racconta di aziende importantissime ma meno note, che con grande inventiva, capacità di innovazione, rapidità di reazione e una cultura artigianale formidabile, riescono ad adeguare le loro produzioni alle nuove necessità dei mercati, a vedersela con i colossi mondiali.

Quello che emerge è «un Nordest in cerca di autore per costruire un identità rinnovata», che forse sta in una leadership collettiva.

Creare una piattaforma per mettere a sistema piccole aziende accomunate dal “saper fare”, coordinate da un team leader in grado di fornire ciò che serve per dialogare con i grandi marchi mondiali: è questa la strada indicata da Bruno Conterno (nel libro di Pilati c’è anche la storia della sua Nice Footwear, azienda di Padova eccellenza nella produzione di sneakers) chiamato ieri come testimonial.