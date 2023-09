Perde il controllo della moto e rovina sull’asfalto: è grave

PRECENICCO. Stava viaggiando in sella alla sua moto quando, in via Canedo, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto riportando ferite molto gravi.

A guidare la due ruote un uomo di 38 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

L'incidente è accaduto nelle prime ore di sabato 16 settembre. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della moto che stava conducendo: apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in gravi condizioni, in codice rosso, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.