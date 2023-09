Veronesi e la storia d’eroismo militare: «Chi lotta per non morire va salvato»

Venezia 80, con un certo orgoglio nazionale, scelse un patriottico incipit cinematografico della Mostra con Comandante, di Edoardo De Angelis, la storia di Salvatore Todaro, ricordata dal mondo militare e forse dimenticata da quello civile, l’uomo che nel settembre del 1940 non rispettò gli ordini di Karl Dönitz e accolse a bordo del suo sommergibile i sedici naufraghi della nave belga che lui stesso ordinò di colpire.

Oltre a quella del regista c’è un’altra firma di prestigio sulla sceneggiatura: Sandro Veronesi —doppio Strega con Caos Calmo e Colibrì e Premio Campiello 1990 (La forza del passato) — che assieme a De Angelis questa sera, sabato 16 alle 21 al Teatro Verdi, offrirà un’invitante anteprima del film, che uscirà il 31 ottobre, con alcune letture tratte dal libro che seguì alla stesura cinematografica. Fatto curioso e atipico.

Veronesi, Todaro non è uno che si studia a scuola, il suo eroismo non ha l’eco di altri soldati italiani più noti. Come mai proprio lui diventò materia per il vostro cinema?

«Leggendo i resoconti di un discorso che Giovanni Pettorino, comandante generale del corpo delle capitanerie di porto, tenne in occasione di una ricorrenza ci innamorammo di quell’evento magnifico che avrebbe potuto diventare un esempio. Era il 2018, un periodo piuttosto delicato per certi fatti tragici che accaddero nei nostri mari. Salvatore, mai nome fu più giusto, alla domanda sul perché non rispettò le direttive dei suoi superiori di abbandonare i naufraghi, rispose: “Sono italiano, ho duemila anni di civiltà sulle spalle e i salvataggi in mare io li faccio”.

La legge prevede che l’umanità in difficoltà tra le onde non debba mai essere abbandonata al suo destino. Ragionammo su questo fatto: se un militare durante una guerra così crudele e cruenta si fosse comportato nel massimo rispetto del prossimo, nonostante nemico, tanto più nella contemporaneità, ben più pacifica, ci si auspica sia tesa la stessa mano a chi lotta per non morire».

Un pellicola italiana che ragiona da kolossal, viste le scene imponenti e gli alti costi sostenuti dalla produzione. Avete avuto, nel percorso di avvicinamento al traguardo, la percezione di non farcela?

«Appena cominciammo a lavorarci, non lo nego, pensai che non ce l’avremmo fatta. Poi si mise di traverso pure il Covid con le conseguenze peggiori, nel senso che io ed Edoardo fummo costretti a comunicare a distanza con le comprensibili difficoltà di dialogo. Da tutta questa situazione pericolante si aggiunse l’ipotesi che girare con settanta persone dentro un sottomarino sarebbe stato quasi impossibile.

Mi venne l’idea di scrivere un libro tratto dai nostri scritti. Io sguazzo meglio nel romanzo e, dopo cinque versioni della sceneggiatura, cominciammo a riempire altri fogli e le trovate migliori esplosero proprio nel settore dove mi sento più forte. Il destino ci fu amico e quella iniziale follia divenne pellicola».

Riuscirà un film a trasmette la sensazione di solidarietà umana, fermo restando che il problema dell’immigrazione vada affrontato di petto dall’Europa?

«Non credo che un’opera cinematografica basti a creare una coscienza collettiva migliore. C’è un lavoro pazzesco da fare, soprattutto alla base e sulla gestione degli sbarchi. Ma quando il pericolo minaccia degli esseri umani non c’è politica o strategia che tenga: vanno salvati».

Pierfrancesco Favino è stata da subito una prima scelta?

«Questo lo dovrebbe chiedere a De Angelis. Inutile negare di quanto ci ritrovammo felici io e lui al suo sì. Fra l’altro Favino, che tutti vorrebbero nei propri film, si prese a cuore la storia di Todaro e la sfida, che sta alla base di qualunque inizio, lo convinse a firmare il contratto e a immergersi».

Ma lei non avrebbe dovuto fare l’architetto?

«Mai da ragazzo avrei pensato di vivere scrivendo. Quando mi capitò l’occasione della prima pubblicazione decisi comunque di finire l’università. Andò a finire che mai disegnai una casa».

Prima volta a pordenonelegge?

«Già, un debutto. Mia moglie a settembre è sempre molto impegnata con i festival di Venezia e di Toronto e io sto a casa con i miei figli. Stavolta ce l’ho fatta, finalmente».