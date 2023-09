Ucraina, Iran e Scampia: c’è sempre una speranza. Il caso e la storia che racconta Cervignano

Il messaggio della sesta edizione del Festival del Coraggio è racchiuso nell’immagine disegnata dal talento di Federica Moro. Un uomo, le cui mani sono legate da manette. Libertà negata. Arti immobilizzati, impossibilitati. E invece la possibilità c’è. Il lieve movimento delle mani genera un gioco di ombre che crea una grande colomba, simbolo di speranza.

Questo il senso del Festival del Coraggio 2023 che si svolgerà a Cervignano dall’11 al 15 ottobre. Un progetto sostenuto e coordinato dal Comune con la direzione artistica e la coorganizzazione dell’Associazione Bottega Errante e il contributo della Regione.

Ieri, durante la conferenza stampa a Palazzo della Regione a Udine, l’assessore alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli, Cristian Zanfabro, ha sottolineato il ruolo di rilievo che avranno i giovani in questa edizione, in particolare le scuole della città. E proprio nella serata di ieri si è svolta un’anteprima del festival al Teatro Pasolini che li ha visti protagonisti. “Io sono l’altr”, titolo sospeso senza la vocale finale, che valorizza la gamma infinita di storie, esperienze, culture possibili. Uno spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Antonella Sbuelz “Questa notte non torno”, messo in scena nell’ambito del laboratorio teatrale della Scuola Secondaria di primo grado “G. Randaccio” di Cervignano.

Durante la conferenza stampa, Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze, ha auspicato una crescita di iniziative che guardino in profondità e al fare comunità. Presente anche quest’anno Fondazione Friuli con il sostegno e l’entusiasmo espresso dal presidente Giuseppe Morandini.

Ma a raccontare il festival, il progetto, la rete di collaborazioni e il programma sono stati Simone Ciprian, presidente di Bottega Errante, e Mauro Daltin, direttore artistico del festival.

Continua anche quest’anno il progetto “Biblioteca del coraggio”, in perenne aggiornamento sugli scaffali della Biblioteca Zigaina, e l’appuntamento con le “Vetrine coraggiose” degli esercizi commerciali della città.

Durante il festival si parlerà dell’Iran e dell’Ucraina, ma anche di Scampia e di Sarajevo, di cambiamenti climatici, guerra, scuola, migrazioni, arte e molto altro ancora.

Dopo l’anteprima del 4 ottobre ad Aquileia con Enrico Galiano e del 6 ottobre a Strassoldo con Mattia Bidoli, il Festival si concentra a Cervignano. Inizio alle 9 del mattino di mercoledì 11 ottobre alla Casa della Musica con “Bookspot Bill – Promozione della Biblioteca del Coraggio”. Alle 15, sempre lì, “C’era una volta un cuore che partiva” con Piera Lombardo, formazione aperta a tutti sulle migrazioni. Alle 18, in Biblioteca Civica, “Nelle scarpe di… Storie di coraggio verso un cambiamento”, inaugurazione dell’installazione sui progetti di Hanna House. Alle 18.30 alla Casa della Musica, “Il coraggio della disobbedienza”, lettura scenica de “Il barone rampante” a cura dell’Ute di Cervignano.

Giovedì 12 ottobre, alle 9, Mattia Bidoli, mago, fotografo e viaggiatore, incontra le scuole alla Casa della Musica. A seguire, “Biblioteca dei libri viventi” con Damatrà in Biblioteca Civica. In casa della Musica, alle 18, sempre Mattia Bidoli inaugurerà la mostra “Re-act” e alle 18:30 si terrà “Sarajevo addio”, lettura a più voci e incontro con Irma Hibert. Alle 21 al Pasolini “Mi chiamo Andrea faccio fumetti” sulla vita del fumettista Pazienza, di Christian Poli con Andrea Santonastaso.

Venerdì 13 ottobre, alle 9 al Liceo Scientifico Einstein, proiezione del film “Trieste è bella di notte” con racconto di testimonianze. Alle 18 al Pasolini, inaugurazione ufficiale del festival con “All’ombra delle vele di Scampia”, con Rosalba Rotondo, preside coraggio, e don Aniello Manganiello, prete anticamorra. Alle 21, al Teatro Pasolini, “Noi donne di Teheran”, incontro con Farian Sabahi, che sarà ospite anche alle 9 di sabato 14 ottobre, sempre al Pasolini, sul tema “Essere giovani in Iran”. Alle 11, alla Casa della Musica, “La fiamma nera”, libertà negate raccontate in fumetto, con Ivan e Zoran Smiljanić e Anna Di Gianantonio. Alle 14.30 al Pasolini “Una straordinaria normalità”, incontro con i ragazzi atleti paralimpici Asd Fai Sport. Alle 15, al Giardino dei diritti, “Li bandieris”: narrazione in danza a cura di Avenal. A seguire, “Manifestiamo!” con Damatrà. Alla Casa della Musica, alle 15.30, “Rave”, incontro su arte e mondo animale, con Tiziana e Isabella Pers, e alle 17 “Da don Milani alla scuola di oggi”, incontro con l’insegnante e scrittore Eraldo Affinati. Al Pasolini alle 18.30 Fausto Biloslavo sarà protagonista di “Raccontare la guerra” e alle 21 Vito Mancuso affronterà “Il coraggio di essere liberi”.

Infine, domenica 15 ottobre, alla Casa della Musica alle 11, storie di migranti che hanno realizzato il loro talento a Cervignano e, alle 15, riflessioni su “Il coraggio dell’etica” con Luca Grion. Sempre domenica, due eventi su natura e sport: al Pasolini alle 16.30 “La sfida di una nuova cultura per il pianeta” con Filippo Giorgi e alla Casa della Musica alle 18.30 “L’uomo che raccontava il Basket” con Sergio Tavčar. Finale del festival al Pasolini alle 21: “Gaber 20 anni dopo Gaber” concerto con i Flexus.

Info su www.festivaldelcoraggio.it.