Verso la laguna di Grado: lo sguardo di Zigaina sui paesaggi della Bassa

«Pur lavorando solo di memoria, ho bisogno di calpestare ogni giorno l’erba che dipingo e di allungare l’occhio fino all’orizzonte. Pur dipingendo cose più sognate che viste, ho bisogno dei miei campi come il cieco del bastone».

In questa dichiarazione fatta al critico Giuseppe Marchiori durante un’intervista nel 1973 si condensa la poetica di Zigaina e il suo inscindibile legame con la propria terra, quel lembo di Friuli che da Villa Vicentina dove l’artista nacque nel 1924, e Cervignano, dove è vissuto fino alla fine dei suoi giorni, spazia tra Redipuglia e Aquileia, scivolando poi verso la laguna di Grado, un paesaggio al cui racconto pittorico e grafico è dedicata la mostra in corso fino a domenica 8 ottobre alla Galleria civica di Monfalcone.

L’iniziativa si lega a un programma articolato che in questi ultimi anni ha reso omaggio ad artisti come Crali, o Music, e architetti come Fabiani o Lasciac, nati in queste terre di confine e protagonisti di un peculiare sguardo transfrontaliero, all’insegna del confronto tra culture diverse, il cui patrimonio di opere e di pensiero è fondamentale per la nostra identità.

Nel caso di Zigaina la sua arte, con radici profonde nel mondo contadino friulano tanto da attingere agli archetipi universali, ha permesso il riconoscimento internazionale dei suoi “quadri friulani” oggi nei Musei di Monaco, Berlino, San Pietroburgo, Zagabria, Roma, oltre che nei Musei della nostra regione.

L’esposizione indaga dunque l’evoluzione dell’immagine del paesaggio della Bassa friulana su cui Zigaina ha tracciato e scritto la propria storia e quella della sua collettività, il “teatro fisico”, come scrisse di lui l’amico e sodale Pasolini- della sua esistenza e della sua arte: per Zigaina è stato la realtà stessa, punto di partenza per la sua vita di intellettuale, di artista.

Un tema figurativo sviluppato dalla metà degli anni Cinquanta in poi, scandagliando questo territorio e fissandone i segni peculiari (girasoli, ceppaie, filari, canali, orizzonti marini) fino a spaziare in sempre più ampie panoramiche a volo d’uccello.

Di fatto nessun altro artista ha mai prima visto o percepito e soprattutto rappresentato il paesaggio friulano con una complessità spaziale e una pregnanza semantica come Zigaina. Se nelle grandi tele dedicate alle lotte dei braccianti esposte alle Biennali veneziane del dopoguerra le figure fanno corpo con gli argini stessi del Cormor che stavano costruendo, è il paesaggio a dominare il ciclo dedicato a Redipuglia, dove lo sguardo dell’artista scava in profondità sotto terra fino a rintracciare i resti dei caduti della Grande guerra, in una rilettura profonda, antropologica, di quel massacro di massa.

Il processo di trasfigurazione simbolica della realtà porta quindi Zigaina a disegnare la propria storia individuale e psicologica su questo stesso paesaggio: nei cicli intitolati Verso la laguna, La sera nel vigneto o il Viaggiatore notturno, lo sguardo si alza verso l’alto e il cielo si anima svelando il ritratto del padre rappresentato come un’icona, attorniato dai suoi attrezzi da lavoro ma anche avvolto da un’aureola di luce, che si alterna a farfalle gigantesche, astronavi, insetti e girasoli, tutte immagini reali elevate al ruolo del simbolo e proiettate nell’immaterialità aerea del cielo.

Grazie alla collaborazione dei collezionisti a lui più intimi, come i Lucchetta, Scialino, Colussa, alle raccolte bancarie ex FriulAdria, la mostra si articola attraverso una cinquantina di opere pittoriche anche di notevole dimensione e una selezione di acqueforti alcune prestate dalla stamperia d’arte di Corrado Albicocco di Udine dove l’artista le ha realizzate, mentre una sala è dedicata alla proiezione di filmati storici di Teche Rai.

Nei fine settimana visite guidate accompagnano in questi ultimi giorni di apertura i visitatori, a titolo gratuito, e oggi, sabato 23, alle 18 verrà presentato a Udine il catalogo della mostra alla Libreria Gaspari, un modo per ricordare non solo l’artista ma anche la sua figura di intellettuale, una voce militante a sostegno di un concetto di cultura impegnata nella realtà, in relazione con le voci più importanti nel mondo della cultura e non sono italiana, grazie alle quali è nata anche, nel 1981 a Grado, la Triennale Europea dell’Incisione.