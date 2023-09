Un dado scomparso, un maestro d’ascia e un’amicizia salvata tra scrittori

PORDENONE. «Ma alla fine l’han più trovato o no il dado di Baccalario?». Finita Pordenonelegge, una domanda continuava a girare, nelle chat degli appassionati di scrittura. Ci si chiedeva dove diavolo fosse finito il dado magico di Pierdomenico Baccalario, presentato da Enrico Galiano in un incontro molto seguito, durante il quale, però, era scomparso l’amuleto.

Galiano, in totale buona fede, l’aveva fatto girare di mano in mano, fra il pubblico e pare che una coppia, ignara del contesto, l’avesse scambiato per un gadget omaggio dell’organizzazione e se lo fosse tenuto.

Una sbadataggine? Un furto? Chissà.

Dopo la disavventura, lo stesso Galiano, molto seguito sui suoi canali social, aveva rinnovato gli appelli alla restituzione del dado («È un oggetto a cui Pierdomenico è affezionatissimo, aiutatemi a trovarlo! Anche perché rischio di perdere un amico...»). Ma niente. Scomparso.

Lo scrittore con il maestro d’ascia Pietro Pasian, che ha ricostruito il dado

Domenica 24 settembre la svolta. Nessuna restituzione, nessun ritrovamento. Piuttosto una strada nuova, difficilmente immaginabile, a dimostrazione che le trame della vita sorprendono, spesso, più di quelle dei romanzi.

L’ha raccontato lo stesso Galiano: «Una ragazza mi ha scritto. “Mio marito è Maestro d’Ascia!”, mi ha detto. “Ah”, ho risposto io, fingendo di sapere cosa fosse un Maestro d’Ascia. “Ti può rifare il dado!”.

E così è andata che lui si è messo lì, per ore, senza averne mai fatto uno in vita sua, e il tutto gratis, senza che nessuno glielo avesse chiesto – ok, a parte la moglie, che credo avesse ottimi metodi persuasivi – e di dadi non ne ha fatti uno ma due. E il 24 settembre sera ho rivisto Pierdomenico e gliel’ho consegnato, con un finale più che mai inaspettato di una storia iniziata facendo pensare ad alcuni che il mondo fa schifo e finita invece dimostrando a tutti che è sempre un posto dove, per chi ci crede, possono accadere meraviglie».