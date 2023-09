Zecchi e Mazza ospiti a Gonars: «Bellezza e amore ci salveranno»

“La bellezza e l’amore salveranno il mondo”, un titolo che fa quasi scandalo, forse perché siamo abituati a una negatività e a una rabbia di modi e temi che non riusciamo ad arrestare e che ci penetrano, pur non volendo. Il messaggio arriva dal Comune di Gonars, che invita con questo titolo ad un incontro, ma anche ad un atteggiamento diverso.

L’appuntamento, introdotto dall’assessore alla Cultura Cristina Stradolini, è per questa sera alle 18, al Palazzetto dello Sport.

A dialogare saranno il filosofo Stefano Zecchi e il giornalista Mauro Mazza, per i quali in agenda c’è un altro evento che li vedrà insieme in un contesto internazionale prestigioso. Mazza, nuovo commissario straordinario del Governo per la partecipazione dell’Italia come ospite d’onore alla Buchmesse 2024, ha rivelato i nomi di chi salirà sul palco per l’inaugurazione della Fiera del Libro di Francoforte: il fisico Carlo Rovelli, la scrittrice Susanna Tamaro e il filosofo Stefano Zecchi.

«L’annuncio ufficiale verrà fatto durante la conferenza stampa a Francoforte il 19 ottobre», ci svela Mazza. Così Zecchi commenta il suo coinvolgimento: «Sono onorato e felice di fare questa esperienza. Quella di Francoforte è una delle manifestazioni di libri più importanti, anche perché unisce l’idea del commercio alla qualità, principio che dovrebbe essere sempre una stella polare, per ogni editore. Libri scritti da tutti, ma non di tutto: questo dovrebbe essere il criterio di scelte liberali ma attente».

A Gonars, il dialogo prenderà spunto dall’ultimo libro di Zecchi, “In nome dell’amore. Le molte forme di un sentimento antico e misterioso”, edito da Mondadori.

«Capiremo l’amore dalle pagine di Zecchi, e parleremo di bellezza che è la materia da lui insegnata: estetica. Ma la riflessione – ci anticipa Mazza – andrà all’intera società contemporanea. Sarà l’occasione per ribadire il contrasto necessario a quello che Fulvio Abbate ha denominato “amichetismo”, un fare per l’amico dell’amico dell’amico, e non per la qualità. Bellezza e amore non è che non esistano. Il problema è che spesso sono offuscate dalle cose brutte, non riconosciute come tali».

Per Mazza oggi prevale un meccanismo che può essere sintetizzato in una frase: «L’odio purtroppo si vende meglio dell’amore».

Zecchi similmente ci dice: «Siamo circondati da bellezza, a partire dalle nostre città. Ma non sempre viene riconosciuta. Si preferiscono le cose di cattivo gusto. La bellezza ha in sé invece la forza del progetto e dell’utopia. Lo stesso vale per l’amore. Spesso si perde davvero l’opportunità di dedicarci con passione a persone e progetti. È necessaria sia un’educazione estetica, sia un’educazione sentimentale».

Sul titolo dell’incontro gonarese, che sembra scandalosamente controtendenza, Zecchi osserva: «È vero. Si tende a mettere sotto la lente di ingrandimento aspetti patologici o malati. Invece, in questo caso, si è preferito scegliere due sentimenti fondamentali nella costruzione della nostra storia e della nostra identità»