Castelli aperti: due giornate alla riscoperta di 18 dimore

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre torna Castelli Aperti Fvg con la 40esima edizione dell’appuntamento più atteso per scoprire la regione attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi al pubblico.

Sono 18 i castelli che apriranno le porte per l’edizione d’autunno in tutte le province regionali grazie al lavoro del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia:

Sono quattordici i manieri in provincia di Udine: Castello di Aiello, Rocca Bernarda (Premariacco), Castello di Strassoldo di Sopra, Castello di Strassoldo di Sotto, La Brunelde – Casaforte D’Arcano(Fagagna), Torre San Paolino (Premariacco), Castello di Villalta (Fagagna), Castello di Susans (Majano), Castello di San Pietro di Ragogna, Castello Savorgnan di Brazzà (Brazzacco), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di San Vito al Torre), Castello di Tricesimo, Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Palazzo Romano (Manzano).

Due in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini), Castello di Cordovado.

Uno in provincia di Gorizia con la Fortezza Rocca di Monfalcone e uno in provincia di Trieste, il Castello di Muggia.

Durante le visite ai castelli, è possibile scoprire i dettagli più interessanti della storia di ogni edificio: a far da guida sono gli stessi castellani. Numerosi gli eventi collaterali organizzati da ogni singola dimora: musica dal vivo, mostre d’arte, esposizioni di artigianato locale, presentazioni di libri, rievocazioni storiche, laboratori per bambini.

Sul sito www.consorziocastelli.it è possibile consultare il programma completo e tutti gli orari d’apertura. Il prezzo di ingresso varia dai 7 ai 10 euro (3,5 per i bambini dai 7 ai 12 anni) a seconda di ogni castello e delle attività proposte ai visitatori.

È possibile chiedere informazioni contattando il numero 328 6693865 oppure scrivendo una mail a visite@consorziocastelli.it