Spettacolo di Spk Teatro sul palco a Cordenons, Scenasonica a Pordenone

PORDENONE. Nel Friuli Occidentale proseguono oggi (sabato 30 settembre) vari festival teatrali, fra i quali “Guarda oltre”, organizzato da Spk Teatro Pordenone e che porta nell’auditorium Aldo Moro di Cordenons, alle 20.30, lo spettacolo “Breve apologia del caos per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan”, di Santiago Sanguinetti, con Daniele Marmi, Simone Luglio, Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna.

A Montereale Valcellina, “Tra laico e profano” propone nel museo della centrale di Malnisio, alle 21 “Scarpone della pace”, versione internazionale (con il Teatro Strappato, dalla Spagna) dello spettacolo di e con Claudia Contin Arlecchino e le musiche di Luca Fantinutti, con la partecipazione di Cecilia Scrittore e Vene Vieitez.

A Pordenone, in biblioteca civica, alle 18.30, la Compagnia di Arti e mestieri presenta lo spettacolo di danza contemporanea “Plenir.

La cesta”, del Balkan Dance Project, ispirato a “plenir”, la cesta che le donne dell'Istria trasportavano sulla testa per recarsi a Trieste e vendere prodotti agricoli.

Per la musica, a Pordenone torna Scenasonica, alle 21, nel convento di San Francesco, con il concerto “Memorials”, Verity Susman e Matthew Simms, due polistrumentisti britannici che sul palco si muovono in un set pensato per cinque musicisti. Al Capitol, dalle 18.30, atmosfere che rievocano il charleston e l’epoca d’oro del jazz con l’evento “Red passion”.

A Cordenons, alle 19, al Guado di via Martiri della libertà, serata con il coro multietnico di Canto Sconfinato, “Canti di Babelebab”, mentre a Casarsa, alle 17, nel teatro Pasolini, c’è un concerto che spazia dalle danze antiche alla discomusic, promosso dalla Scuola di musica Codroipo con un’orchestra giovanile diretta da Alessio Venier. Musica anche a San Vito al Tagliamento, alle 21, con “Note di vita”, pop e rock con arrangiamenti per strumenti ad arco, coro polifonico e band rock.

Due le presentazioni di libri: a San Vito al Tagliamento, alle 18.30, in sala consiliare “ArGo - Vita segreta di un camper, di Cristina Cristofoli; a Casarsa, nella sala consiliare, alle 18, “Casarsa e Ponte Tagliamento”, un percorso di rinascita ferroviaria tra storia e attualità, di Massimo Franzin e Cristiano Zenato

Per le mostre, a Spilimbergo, alle 11, s’inaugura oggi (e si presenta il volume) “Momenti del Novecento a Parigi”, Léger, Picasso, Rouault, Utrillo, Zadkine, dalla collezione di Italo Furlan.