In vendita i biglietti per Suns Europe 

Nell’attesa di scoprire i dettagli del nuovo programma di Suns Europe 2023, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane - col sostegno del ministero della Cultura, della Regione FVg e dell'ARLeF - è cominciata la prevendita online dei biglietti (10 euro) per il momento più atteso, il concertone finale, in programma sabato 14 ottobre, dalle 21 al teatro nuovo Giovanni da Udine.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine (da martedì a sabato dalle 16 alle 19, a partire dal 10 ottobre).

Suns Europe (da giugno a ottobre 2023) è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata (termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzate in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana).

Nato nel 2009 in Friuli, cuore multilingue dell’Europa, Suns (friulano: suoni) era un concorso musicale per le comunità minoritarie dell’Europa alpino-mediterranea. Il festival si è poi evoluto in Suns Europe, un luogo di incontro e di scambio tra artisti di gruppi linguistici minoritari.