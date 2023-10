Premio Caterina Percoto nel 2024: «Figura letteraria di riferimento»

Ripartirà con la decima edizione programmata nel 2024 il Premio Letterario internazionale Caterina Percoto: lo ha annunciato l’assessore alla Cultura del Comune di Manzano, Silvia Parmiani, a margine del convegno internazionale “Leggere Caterina Percoto oggi”, promosso insieme al Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Trieste. «Il Premio – ha spiegato l’assessore Parmiani – resta il saldo baricentro di un impegno culturale strutturato, che da anni si declina in eventi pubblici, iniziative di studio e ricerca, attività di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio legato a una figura letteraria di riferimento della letteratura italiana».

Al convegno avevano partecipato anche il sindaco di Manzano Piero Furlani e lapresidente di Giuria del Premio Percoto Elisabetta Pozzetto, che ha sottolineato come «la decima edizione del Premio sia una sfida e uno stimolo importante per consolidare il network di sinergie e progetti avviato in questi anni. La lezione di Caterina Percoto è sempre illuminante e genera ad ogni edizione nuovi segnali di vivacità culturale attraverso gli elaborati che riceviamo: per questo abbiamo deciso di esplorarla ascoltando le voci di studiosi italiani e internazionali che sanno coglierne gli aspetti di attualità e darci nuove chiavi di lettura intorno alla sua ispirazione e ai suoi scritti».

Il convegno “Rileggere Caterina Percoto oggi”, coordinato dalla docente Sergia Adamo, ha registratola partecipazione di studiosi di vari atenei. «È stato importante veder dialogare intorno a Caterina Percoto studiose affermate e giovani ricercatori e ricercatrici – ha osservato Sergia Adamo : Insieme hanno indicato nuove piste di indagine concrete sulla figura e sull'opera della Percoto, una figura che vale la pena di liberare da stereotipi e pregiudizi per rivalutarne a pieno il lascito intellettuale e artistico».