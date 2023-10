Aquileia porta la sua storia e le sue bellezze alla Barcolana

Aquileia e il mare, Aquileia e la Barcolana 55. Aquileia celebra i 25 anni dal conferimento del prestigioso riconoscimento di sito patrimonio dell’Umanità e, nell’occasione, la Fondazione Aquileia, ente gestore del sito Unesco è gold sponsor della Barcolana 55.

Durante i giorni di questa settimana, che a Trieste conducono alla domenica dedicata alla storica regata internazionale, Fondazione Aquileia sarà presente a Trieste, in collaborazione con il Comune di Aquileia, la Basilica di Aquileia e la direzione regionale Musei Fvg - Museo archeologico nazionale di Aquileia - con una serie di attività, che spaziano dalla didattica alla divulgazione scientifica all’enogastronomia per promuovere tutte le sue eccellenze.

Il porto fluviale di duemila anni fa

Attraverso le iniziative in programma sarà approfondito anche il forte legame tra Aquileia e il mare. L’acqua ha contribuito a scrivere la storia di questo territorio fin dai tempi degli antichi romani. Aquileia come cerniera tra la grande via del Mediterraneo e il nord: hub importantissimo e cosmopolita. Il motore economico di questa fittissima rete di scambi era innanzitutto il porto fluviale, una delle aree archeologiche più importanti di Aquileia.

Duemila anni fa fu il porto più settentrionale del Mediterraneo, e ora ogni pietra rimasta racconta l’internazionalità di questa lunga storia.

I muri di sponda, le banchine, i blocchi con foro passante per l’ormeggio, i muri dei magazzini, gli innesti delle strade che si dirigevano verso il cuore della città lasciano immaginare ancor oggi la maestosità e la funzionalità delle strutture, la vivacità dei traffici, la varietà delle merci, il lavoro dei numerosi operatori portuali, la mescolanza di etnie e di culture.

Quella mescolanza che fece di Aquileia un vitale luogo d’incontro di genti di ogni provenienza, di idee, di variegati impulsi religiosi.

Il mare di Giona

Anche il nuovo allestimento del Museo archeologico nazionale lo esprime attraverso le ricche collezioni: iscrizioni, stele funerarie, ritratti. Raccolte di gemme, manufatti in ambra, ceramica e vetro. Tutto testimonia di come la città durante l’età romana fu centro economico e luogo di passaggio e di incontro di persone, saperi, religioni e culture diverse.

Parte di questo viaggio marino è anche la Basilica patriarcale, con una delle più stupefacenti superfici mosaicate dell’Occidente. Risalente al IV secolo, il mosaico, visibile appena si entra in Basilica, è esteso per 750 metri quadrati ed è ricco di simboli, di elementi, di figure allegoriche. Il tappeto musivo culmina nel “mare di Giona”, che occupa circa 340 mq e fornisce uno straordinario spaccato di vita marina con scene di pesca, in cui sono letteralmente immerse le tre scene della storia del profeta del vecchio testamento (Giona inghiottito dal mostro marino, Giona rigettato dall’animale, Giona che si riposa sotto una pianta di cucurbitacee).

Al di là dei significati allusivi, legati al messaggio dell’evangelizzazione, colpisce la varietà dei pesci e dei volatili e la loro riconoscibilità: anguille, meduse, triglie, razze ocellate, bottoni di mare, polpi, meduse, delfini, alzavole, anatre, definiscono non un mare qualsiasi, ma proprio il mare Adriatico.

Legame scritto nella storia

«La scelta di diventare gold sponsor di Barcolana 55 – sottolinea il presidente della Fondazione Aquileia Roberto Corciulo – nasce per valorizzare l’antico legame tra Aquileia e il mare, il suo ruolo strategico quale ponte culturale oltre che commerciale e trasmettere il messaggio soprattutto alle nuove generazioni.

Una delle sfide più importanti per tutti noi è coinvolgere e rendere i giovani più consapevoli del patrimonio culturale e del suo valore e Barcolana, che riserva sempre grande attenzione e ampi spazi a questa fascia d’età, è un luogo ideale per promuovere questo messaggio oltre che per raccontare Aquileia».

«Aquileia e il mare hanno un legame scritto nella storia – sottolinea anche il sindaco di Aquileia e vice presidente della Fondazione Aquileia Emanuele Zorino –. I reperti archeologici, i nostri mosaici e le storie dei nostri antenati parlano di questo; le tracce di “Aquileia portu celeberrima” si leggono ovunque e si riscoprono nella nostra eredità culturale: è importante quindi essere presenti a Trieste, importante porto contemporaneo, all’interno di uno dei più suggestivi eventi legati alla cultura del mare. Importante raccontare in questo contesto l’origine della nostra terra e della nostra storia attraverso i progetti, le immagini, le parole ma anche i sapori della nostra produzione locale che Aquileia, oggi più che mai vuole far conoscere a tutti».

Ricostruzione in 3D

Da domani a domenica Aquileia dunque sbarcherà a Trieste ospite anche dell’Immaginario scientifico dove verrà allestito un corner espositivo dedicato all’antica città: il progetto prevede l’installazione di un totem con il video della ricostruzione 3D dei luoghi simbolo dell’antica Aquileia.on mano l’innovativo pannello tiflologico “Nodo di Salomone”.

Aquileia sarà presente anche all’interno del programma del Sea Summit, il convegno scientifico che racconta e approfondisce il Mediterraneo, nella giornata inaugurale di domani dove ci sarà spazio per la storia del Mediterraneo in connessione con i cambiamenti climatici: saranno protagonisti lo scrittore e storico Alessandro Vanoli e il direttore della Fondazione Aquileia, l’archeologo Cristiano Tiussi. Sempre domani alle 10 si terrà ad Aquileia nella domus di Tito Macro, la presentazione della mappa Tabacco 301 - Laguna di Grado in scala 1:25.000.

Interverranno il vicepresidente della Fondazione Aquileia e sindaco Emanuele Zorino, Attilio De Rovere, Damiano Geppini e Alessandro Specogna per la casa editrice Tabacco.

Venerdì alle 11 a Trieste nello stand PromoTurismoFvg la presentazione di “Aquileia una guida” il manuale di viaggio scritto da Elena Commessatti. La scrittrice sarà in dialogo con il giornalista e scrittore Alessandro Mezzena Lona.