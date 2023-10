L’Italia raccontata da Calabresi attraverso personaggi e riflessioni

Mario Calabresi, giornalista e scrittore, sarà l’ospite venerdì alle 18 all’Abbazia di Rosazzo de “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di Livio Felluga”, curata e condotta da Margherita Reguitti ed Elda Felluga, realizzata nell’ambito dell’attività culturale della Fondazione Abbazia di Rosazzo.

Dalla carta stampata quotidiana (direttore de La Stampa prima, di Repubblica poi) allo storytelling, Mario Calabresi, da sempre aperto all’innovazione, ha raccolto e vinto la sfida contemporanea dell’evoluzione dai quotidiani ai podcast, imponendosi come uno dei principali fornitori di informazione con questo sistema.

Lo strumento è la Chora Media fondata nel 2020 e da lui diretta che racconta la Storia e le tante storie d’Italia attraverso un ventaglio di luoghi e vite raccolte in tutto il Paese.

Viaggi e avventure umane e imprenditoriali, rinascite e riscatti sociali, scelte coraggiose e appassionate. Uno sguardo verso l’umano, sempre curioso, sensibile e vivace, capace di coglierne l’essenza per poi proporlo con scrittura nitida e diretta al lettore anche attraverso le newsletter settimanale “Altre/Storie” (mariocalabresi.it) così come nella sua prolifica attività di scrittore di libri di successo. Ultimi in ordine di tempo “Sarò la tua memoria” di recente uscita dedicato alle storia di Andra Bucci di Fiume internata con la sorella Tatiana a Auschwitz a, raccontata dal nipote Joshua e “Una volta sola”, testimonianze di persone eccezionali nella loro normalità alle quali Calabresi dà voce e luce come nella tradizione dei cantastorie. Volumi entrambi usciti entrambi per Mondadori.

La rassegna è realizzata dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo e dalla Livio Felluga, in collaborazione con l’associazione Vigne Museum e il sostegno del Comune di Manzano e di Banca Intesa SanPaolo. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo fondazione@abbaziadirosazzo.it, ingresso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili. Info: abbaziadirosazzo.it e sulle pagine social.