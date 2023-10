Una caffettiera che sorride: la gioiosa pubblicità che ci trasporta nel passato

Accadde che leggendo un bando di concorso per la realizzazione di un logo per l’azienda di torrefazione Hausbrandt - eravamo nel 1967 - Luciano Biban, dopo numerose varianti e bozzetti, lo realizzasse.

Logo, iconico ormai, della cùccuma umanizzata che beve una tazzina del suo stesso caffè. Non poteva mancare quella breve frase che rappresenta il brand. Il suggerimento gli arrivò dalla moglie che in occasione di una pausa caffè, esclamava in friulano «ce bon chel cafè».

Così Luciano inizialmente propose «Il piacere di un buon caffè», ma alla fine la scelta fu in «Che piacere... un buon caffè».

Esposizione inedita, i bozzetti originali della sua cùccuma, fogli bianchi e disegni neri, riprodotti in negativo (fondo nero, disegni bianchi) su una quinta di grande impatto visivo. Guardando quella cùccuma sorridente l’aroma del buon caffè sembra quasi pizzicare le narici.

Così nella mostra “Hausbrandt e Trieste. Cultura e commerci mitteleuropei 1892-2023” (aperta fino al 22 ottobre, orario da lunedì a venerdì 11-19, sabato e festivi 11-21. Martedì chiuso, ingresso libero), al Salone degli Incanti del capoluogo giuliano, nella sezione dedicata alla pubblicità del marchio creato nel 1892 da Hermann Hausbrandt, ex comandante della marina mercantile austriaca, troviamo gli spazi dedicati a Luciano Biban. Pittore, grafico e pubblicitario.

Luciano era nato nel 1935 a Venezia, ma la famiglia due anni dopo si trasferisce in Friuli. Per dieci anni Luciano frequenterà i corsi di decorazione e disegno della Scuola d’Arti e Mestieri “Giovanni da Udine” a Udine, dove in seguito collaborerà come assistente.

Un iter lavorativo il suo che è partito dal basso: aiuto imbianchino e poi apprendista nella ditta Madrisotti di Udine per poi diventare capo operaio cartellonista, perfezionando quel fare artigianale che gli tornerà utile nel campo della pubblicità.

Nel 1961 sarà uno dei co-fondatori del Centro Friulano arti plastiche e proprio da quest’ultimo verrà segnalato con una medaglia d’argento a suggello della prima mostra del nuovo gruppo artistico, assieme a Sandro Livotti e Nonino Martinis.

Quattro anni dopo aprirà il proprio studio pubblicitario dove otterrà successi in ambito regionale e nazionale. Grafica pubblicitaria sì, ma anche pittore; da una parte quindi razionalità ed efficacia, dall’altra tematiche e colori poetici.

Come ha scritto Gianfranco Ellero nella sua monografia dedicata all’artista, “La gioiosa pubblicità di Luciano Biban”, «egli aveva una capacità di creare e una necessità di comunicare che emergono sia dalle opere pittoriche che dai bozzetti grafici».

Biban insomma, continua Ellero, «teneva ben separati in se stesso il grafico e il pittore, impedendo alla pittura di invadere la grafica e alla grafica di interferire con la pittura».

Proprio dallo studio dei documenti, dagli appunti, dai quadri, dalle bozze, che tra l’altro il figlio Andrea sta mettendo insieme per ricostruire la breve vita del padre che è morto a 33 anni, emerge la sua grande capacità di studio del segno, del brand, per passare alla comunicazione pubblicitaria, sia di carattere commerciale che istituzionale per poi arrivare allo studio dello slogan sempre efficace.

Basti pensare anche a quel “Dal Friuli con sapore” sul manifesto di una grappa friulana che faceva l’occhiolino al celebre titolo della saga 007, Dalla Russia con amore.

E nel contesto triestino, ripetiamo, quello relativo a Hausbrandt dove ha trasferito alla cùccuma un consueto comportamento umano.

Il profilo del volto della cùccuma con la tazzina, riprodotto su tazzine, vassoi e barattoli diventa interprete «di un modo di apprezzare la vita nella semplicità del buonumore familiare», come a suo tempo Luciano Perissinotto aveva evidenziato.