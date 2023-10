Parte Sguardi sui territori: proiezioni e incontri per riflettere sul paesaggio

È uno dei modi per fissare momenti di vita. Basta un gesto e chiunque può ormai realizzare un video.

Ma se dietro questo gesto c’è un videomaker professionista, un antropologo, una ricerca di studiosi appassionati, impegnati a valorizzare e salvaguardare la dimensione umana e naturalistica di un territorio, allora può nascere “Sguardi sui territori. Antropologia visuale ed ecomusei”, festival promosso dall’Ecomuseo delle Acque del Gemonese.

Giunto alla quarta edizione, si svolgerà in forma itinerante dal 5 all’8 ottobre, a Udine, Gemona, Buja e Montenars.

Tema conduttore sarà il paesaggio, inteso nella definizione della Convenzione europea: «“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».

Un concetto articolato anche entro le dinamiche contemporanee: mutamenti climatici, conseguenti trasformazioni di luoghi e attività, intersezioni fra uomo e natura, abbandoni e ritorni, processi dialettici fra tradizione e innovazione, ricambi e scambi intergenerazionali, patti e conflitti fra i diversi interessi territoriali.

Il festival sarà l’occasione per presentare importanti progetti di ricerca, realizzati in Friuli, ma anche in Basilicata, Veneto, Sardegna.

Lavori che hanno generato indagini etnografiche, rilevamenti sul campo, realizzazioni di documentazioni audiovisive, raccolte di dati, percorsi culturali, catalogazioni di beni materiali e immateriali.

Protagonisti saranno realtà regionali e nazionali che si sono misurate con la rappresentazione audiovisuale dei loro territori e delle loro comunità: istituti di ricerca, associazioni, ecomusei e musei etnografici, rappresentati da antropologi, storici, architetti, geografi, archivisti, documentaristi.

Si comincia giovedì 5, dalle 15 alle 19, al Visionario di Udine: “Retrospettiva dei documentari di interesse etnografico di Libero Bizzarri (1959-1967)”, con la partecipazione dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma.

Un’inaugurazione all’insegna della valorizzazione dei lavori del regista marchigiano che negli anni Cinquanta e Sessanta ha prodotto cortometraggi di carattere etnografico riguardanti vari territori italiani.

Sette di questi lavori verranno presentati, proiettati e discussi, con anche la partecipazione del Centro Studi Don Nicola Jobbi di Teramo, grazie al quale si è reso disponibile un raro documentario dedicato alla montagna teramana.

Seguono due giornate dedicate alla presentazione di quattro lavori di ricerca territoriali connessi al tema del paesaggio, realizzati da istituti di diversa natura. Verranno illustrati gli esiti delle ricerche, visionati e discussi i materiali audiovisivi con la partecipazione dei soggetti coinvolti.

Il 6 ottobre, nel Laboratorio del Terremoto, a Gemona, dalle 9 alle 13, verrà presentato il progetto di ricerca con produzione di documenti audiovisivi “Le architetture rurali e il patrimonio demoetnoantropologico della Basilicata”, a cura dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dell’Associazione Bambun.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, presentazione di “Vaia: la tempesta nella memoria”, a cura del Museo Etnografico Dolomiti.

Sabato 7 ottobre, nella mattinata, dalle 9 alle 13, il festival si trasferirà a Buja, nella Biblioteca comunale, per la presentazione del progetto “Fontane storiche e architetture dell’acqua in Sardegna”, a cura dell’Associazione Storia della Città di Cagliari.

Pomeriggio a Montenars, nel Centro polifunzionale, dalle 15 alle 19, per il progetto “Roccoli e bressane del Friuli”, a cura dell’Ecomuseo delle Acque del Gemonese. Al dibattito parteciperanno docenti, ex uccellatori e roccolatori che hanno contribuito ai lavori.

Infine domenica 8 ottobre il festival ritornerà a Gemona, nel Laboratorio del Terremoto, dalle 9 alle 13, per un bilancio finale con traiettorie future: “Proiezione e discussioni di filmati presentati da Ecomusei e Musei etnografici” ossia dall’Ecomuseo “I Mistîrs”, dall’Ecomuseo Cimbro dei Sette Comuni e dal Museo Etnografico Dolomiti.

In dialogo registi, coordinatori e direttori ecomuseali e museali. Info su www.ecomuseodelleacque.it.