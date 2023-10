“Magici Intrecci Autunnali”: maestri artigiani, piccoli antiquari, vivaisti di nicchia al castello di Strassoldo

Un piccolo villaggio della pianura friulana, membro dei Borghi più Belli d'Italia, a due passi dal mare e dalle cittadine Unesco di Aquileia e di Palmanova, sono nascosti due dei più antichi castelli del Friuli Venezia Giulia: i castelli gemelli di Strassoldo di Sopra e di Sotto.

La patina autentica e la suggestione che avvolgono il complesso vengono oggi preservate e valorizzate con amore dalla stessa famiglia che fece edificare il sito più di mille anni fa.

Tra le varie iniziative proposte, le rassegne di alto artigianato e vivaismo "Magici Intrecci" che si tengono al castello di Strassoldo di Sopra in primavera e in autunno dal 1998, hanno acquisito un'ottima fama tra gli appassionati del settore a livello nazionale, ma anche in Austria e in Slovenia.

Il prossimo appuntamento è dunque per "Magici Intrecci Autunnali", che si terrà il 13 ottobre 2023 (dalle 14 alle 19), il 14 e 15 ottobre 2023 (dalle 9 alle 19): sarà la cinquantesima volta che il maniero trasformerà i suoi saloni e i suoi giardini in una cornice d'eccezione per artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli biologici selezionatissimi provenienti da tutta l'Italia.

I visitatori potranno immergersi in un meraviglioso mondo fatto di storia, arte, bellezza, sapori e passione e vivere una vera e propria magia, che si ripete puntualmente ogni sei mesi, ogni volta con molte novità.

Il suggestivo percorso dell’evento unirà storia, creatività, passione e bellezze naturali e si dipanerà attraverso i saloni aviti dei due piani del palazzo principale, i giardini incantati e gli angoli nascosti del complesso castellano. Qui, il visitatore troverà prodotti rigorosamente artigianali: dagli arredi ai gioielli, dai capi artigianali unici, alle opere d'arte. Sarà anche l'occasione perfetta per cercare dei regali di Natale che non si trovano ovunque.

L'antico Brolo, inondato da caldi colori autunnali e circondato da corsi d’acqua di risorgiva sarà, invece, il palcoscenico per vivaisti con piante particolari e rare e per golosità gastronomiche.

Sarà possibile trovare arredi per la casa e il giardino, abiti, gioielli, bigiotteria di alta gamma, cappelli, borse di ogni forma, lampade, capi lavorati al telaio e tinti con erbe officinali, scarpe da uomo e donna, cravatte, farfalle, friulane con ricami e cristalli, dipinti, oggetti antichi e di brocantage, cosmetici bio, profumi per l'ambiente e la persona, preparati fitoterapici, frutta e verdura biologica essiccata, candele di soia e cera d'api, sculture, creazioni in fildiferro, vimini, carta, vetro, ferro, legno, ceramica e molto altro.

Nell'antico brolo vestito di calde tonalità autunnali saranno presenti vivaisti con piante particolari e rare. Non mancheranno delizie per il palato, come pane particolare, golose cioccolate, torte glassate, creme, biscotti e pasticcini, chutney, primizie dell’orto, composti a base di peperoncini coltivati, marmellate, grappe di fiori ed erbe, miele, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva umbro, formaggi della Franciacorta e vero aceto balsamico di Modena. Lungo il percorso ci saranno tre piccoli punti ristoro. A corollario ci saranno diverse piacevoli iniziative collaterali.

L’appuntamento con "Magici Intrecci" si presenta come un'oasi fuori dal tempo, un ritiro speciale, una piacevole occasione d’incontro per fare un pieno di energia positiva.

Infatti è più di una semplice mostra: è un crogiolo di attività e un balsamo per l'anima, un momento per riscoprire serenità e positività.

Informazioni

Biglietti: Adulti € 12. Bimbi 7-12 anni € 6. Bimbi 0-6 anni gratis. Gruppi di almeno 20 persone € 10.

Si salta la fila acquistando il biglietto online su www.vivaticket.com (magici intrecci autunnali). Sono ammessi cani al guinzaglio La rassegna si svolgerà anche in caso di pioggia, per cui è bene munirsi di scarpe comode e impermeabili, come d'uso per queste iniziative di campagna.

Attività collaterali:

• Mostra di galline ornamentali curata dall’Associazione Friulana Avicoltori nel Brolo.

• Stand didattico del vivaio regionale forestale Fvg Pascul, nel Brolo, specializzato nella produzione di specie autoctone o naturalizzate di provenienza locale, corsi didattici e stage.

• Stand didattico del vivaio Vecio Pomer (Bl), impegnato nel censimento, la riproduzione e la reintroduzione di vecchie varietà alberi da frutto nel vicino veneto. • Sabato e domenica ore 10-12-15-17: Visite guidate esterne “Alla scoperta dei due castelli, del Mulino del Bosco, di Villa Vitas e della chiesetta di S. Maria in Vineis” (solo per chi è munito del biglietto della rassegna).

• Venerdì alle 15, sabato e domenica ore 11 e 15: Passeggiate naturalistiche nel Natoc del Castello di Sotto, con Barbara Strassoldo che vi condurrà "Lungo le rive del Limburino tra parchi e boschi”. Biglietto €5 da acquistare in cassa.

• Sabato e domenica ore 15: Laboratori didattici porteranno i bimbi dai 5 agli 11 anni “Nel fantastico regno di nientepopodimeno”, nei Giardini degli armigeri, durata 1,5 ora. Gratuiti e riservati a chi ha acquistato il biglietto della rassegna. Prenotazioni: 347 4429515

• Sabato alle 11: Conversazione di Marco Toffoletti del Vivaio Piante Pazze che vi guiderà "Nel mondo delle orchidee, trappole e imbrogli" presso il suo spazio espositivo nel Brolo.

• Sabato alle 15, nel parco: il Gruppo vocale Morus Alba ci delizierà con alcuni madrigali barocchi e rinascimentali dedicati alla natura. • Domenica ore 11, nel Brolo: Corso “Alla scoperta delle piante da intreccio. Le varietà coltivate quelle selvatiche”, a cura di Luisella Goria, esperta cestaia e studiosa delle Valli delle Natisone.

• Domenica ore 15: Daniela Possenti terrà un corso di telaio, nel suo spazio nel brolo.