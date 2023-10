L’icona della musica rock Patti Smith a Gorizia per celebrare Go!2025

Giovedì 5 ottobre il piazzale della Casa Rossa – ex valico di frontiera fra Gorizia e Nova Gorica che a breve verrà riqualificato – ospiterà l’attesissimo concerto di Patti Smith, icona della musica rock.

A scaldare il pubblico, prima dell’arrivo della rockstar americana, suoneranno due band selezionate tra le 70 candidature ricevute: gli Overlaps, band altpop/rock di Pordenone e gli Imset, rock band slovena di Domžale.

L’evento – gratuito e aperto a tutti – è promosso dal Gect Go, in collaborazione con il Comune di Gorizia e Zenit Srl. L’apertura dei cancelli è prevista per le 17.30, con l’inizio dei concerti alle 18. L’ingresso è garantito fino al raggiungimento della capienza massima della location, ovvero 10 mila persone.

Non sono previsti né la prenotazione né alcun biglietto per l’entrata. All’interno dell’area concerti saranno disponibili dei punti di ristoro. È possibile accedere all’evento tramite il bus navetta gratuito predisposto dal Comune di Gorizia in collaborazione con l’Apt dalle 17 alle 23.30 con la tratta via Bolivia – Via Blaserna.

Da Nova Gorica, fino alle 19.40, una corsa in più ogni ora verrà aggiunta alle tratte ordinarie del servizio bus gratuito per raggiungere il luogo del concerto.

I parcheggi più vicini sono in via Toscolano (parcheggio dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dietro all’ex ospedale civile), il parcheggio adiacente alla galleria Bombi (via Giustiniani), il parcheggio all’ospedale generale “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica (Šempeter pri Gorici), Supernova Nova Gorica (Vojkova cesta), in via Kidričeva ulica (Nova Gorica), il parcheggio davanti e dietro il Comune di Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja) e il parcheggio in Vojkova cesta (Nova Gorica).

La mappa con i parcheggi è sul sito del Gect Go www. euro-go. eu.