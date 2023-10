Udine, su il sipario al Teatrone, Vidali: «Un luogo per tutti con proposte di qualità»

UDINE. A volte ritornano, verrebbe da dire scherzosamente citando il film di Tom McLoughlin tratto dal celeberrimo racconto omonimo di quel maestro del thriller che è Stephen King.

Di thriller però non c’è nulla nel fatto che Paolo Vidali sia tornato alla plancia di comando della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dopo il quinquennio targato Gianni Nistri, se non un normale avvicendamento dovuto ai cambiati orizzonti politici cittadini.

Ma qualcosa di quella suggestione cinematografica con Vidali c’entra, nel senso che tutta la vita professionale del manager udinese è legata al cinema, in particolare all’audiovisivo del cui Fondo regionale è direttore dal 2007.

A poche settimane dal suo reinsediamento e in occasione dell’apertura di stagione venerdì 6, alle 20.30, con il concerto inaugurale della Dresden Philharmonic, l’abbiamo intervistato.

Nell’ambito della produzione audiovisiva e cinematografica lei spesso ha svolto anche il ruolo di produttore esecutivo, che significa decidere modalità tempi assunzioni dei collaboratori e quadro finanziario del progetto. Ecco quali riscontri trova una posizione manageriale come questa in quella di presidente del Teatro?

«Rispondo volentieri, ma prima una precisazione: agli inizi della mia carriera, anni ’70 ho iniziato a Roma a lavorare per il teatro, soprattutto come aiuto regista in diverse compagnie private».

Un altro ritorno allora?

«In un certo senso sì. Per rispondere alla sua domanda, diciamo che bisogna tener conto che la gestione di un’attività di spettacolo, sia esso cinematografico televisivo documentaristico o teatrale, richiede delle competenze che sono abbastanza trasversali».

Quali?

«Ad esempio la gestione dei rapporti con gli autori, gli attori, i registi, e poi i rapporti altrettanto necessari con le istituzioni. In primis con il Ministero dei beni culturali da cui dipende quasi tutto il settore dello spettacolo, e le altre istituzioni, Regioni Comuni sponsor che lo sostengono finanziariamente.

Perché tutte queste attività prevedono capacità di controllo soprattutto sul contenuto economico che è fondamentale. Dal momento che sono tutte attività che devono essere preventivate e poi rendicontate. Chi gestisce un teatro deve saper gestire preventivi di spesa e previsioni di introiti.

Da questo non si può prescindere. Tra i tanti errori che si possono fare in questo lavoro, il più grave è sottovalutare i costi e sottostimare gli introiti».

Ma c’è anche qualcos’altro di cui un manager dello spettacolo deve occuparsi...

«Queste considerazioni sugli aspetti economici sono sì fondamentali, ma tutto questo deve essere gestito nell’ottica di servizio culturale alla città, come nel caso del nostro teatro. La gestione economica deve essere tale da non sprecare ma massimizzare il risultato.

Il Giovanni da Udine non fa utili, non è neanche nel suo statuto: tutto deve essere finalizzato al concetto di servizio culturale, un servizio fatto di proposte e progetti di qualità, sia nell’ambito dell’ospitalità sia in quello della programmazione di eventi collaterali volti alla formazione e all’approfondimento, che è poi lo scopo della Fondazione».

E questo che cosa comporta?

«Al di là delle stagioni e della attività che proponiamo, comporta, ad esempio, l’apertura ad altri soggetti del territorio cittadino e non, a contributi che vengono da fuori, capaci di intercettare pubblico che magari noi non conosciamo.

L’esempio più eclatante è quello del Far East Film Festival che anche grazie al fatto di svolgersi nel nostro teatro ha avuto quel successo mondiale che ha».

Qualche anticipazione sulle linee lungo le quali si muoverà nei prossimi anni?

«Punteremo al rafforzamento delle strutture che abbassino il costo dell’energia e poi vorrei finalmente aprire il bar del teatro, in modo che possa diventare un luogo di socialità anche quando non c’è spettacolo».

Quanto all’internazionalità?

«Per quanto riguarda la musica già ci siamo con la presenza di orchestre e interpreti prestigiosi da tutto il mondo. Per la prosa il discorso è un po’ più complesso. A partire dal fattore linguistico.

Lo stesso però si potrebbe pensare a una situazione tipo festival o rassegna, e non a singole rappresentazioni all’interno del cartellone, in modo da garantirne una maggiore valorizzazione e protezione».