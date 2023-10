Via alla Giornate del cinema muto, anteprima a Sacile

È più ricco di sempre, venerdì 6 ottobre, il cartellone degli eventi nella Destra Tagliamento, soprattutto di festival, cominciando dall’anteprima delle Giornate del cinema muto, alle 21, nel Teatro Zancanaro di Sacile, con la proiezione “Poker Faces” (La moglie di mio marito), del 1926, commedia brillante diretta da Harry A. Pollard con Edward Everett Horton e Laura La Plante, accompagnata dalla partitura di Juri Dal Dan eseguita dal vivo dalla Zerorchestra diretta dallo stesso Dal Dan e ispirata agli anni Venti. Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio comico “The Head Waiter.

Prende il via il Malnisio science festival organizzato dal Comune di Montereale Valcellina, rassegna che celebra la scienza e la sostenibilità. S’inaugura alle 20. 45, nell’ex centrale idroelettrica di Malnisio, con la straordinaria performance “Il canto delle piante”, in cui i segnali prodotti dalle stesse piante sono stati utilizzati per creare composizioni musicali inedite, firmate da Gianpaolo Cassano, Carlo Cozzolongo e Fabrizio Festa, in prima esecuzione assoluta. .

Il quartoTour nei Borghi più belli d’Italia del Friuli Venezia Giulia”, porta a Cordovado, alle 20.30, nel Santuario della Madonna delle Grazie, il concerto di Andrea Casarotto e Antonio D’Alessandro.

Sul fronte teatrale, la rassegna “Guarda oltre” di Spk Teatro offre due spettacoli al Capitol: alle 19.30 il debutto della tragicommedia condominiale “Agata” di Teatro Tabasco e Compagnia Vaga, firmata da Michele Vargiu che dirige in scena Laura Gara; alle 21.30 “(S)permaloso”, sul tabù dell’infertilità maschile, produzione Teatro della Cooperativa, di e con Antonello Taurino, comico, mattatore, autore, regista.

Per i libri e gli autori, oltre all’incontro a Sacile con il giornalista Aldo Cazzullo (alle 18, nel teatro Zancanaro), Pordenonelegge porta a palazzo Badini di Pordenone, sempre alle 18, lo scrittore Andrea Sfetez con il suo “Il quaderno della cucina adriatica. Storie e sapori di mare, di terra, di laguna”. Ancora a Pordenone, alle 20.45, nell’ex Tipografia Savio, si presenta “Scozia on the road” di Luigi Bortolotto.