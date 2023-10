La Filologica a Montereale Valcellina, ospite d’onore lo scrittore Carlo Ginzburg

C’è Montereale Valcellina, quest’anno, al centro del congresso sociale con il quale la Società Filologica Friulana raggiunge il traguardo storico dei cent’anni.

La cittadina della Valcellina lo ospiterà per la prima volta, domenica 15 ottobre, dalle 9, ma lo farà con un “pacchetto” di eventi straordinario, degno di un anniversario importante e simbolico, un calendario frutto di un encomiabile lavoro preparatorio che ha coinvolto istituzioni, associazioni (su tutte il Circolo culturale Menocchio che, attorno alla figura del maestro Aldo Colonnello, catalizza da anni un’enorme mole di progetti) e la comunità, rappresentata durante la presentazione alla stampa del congresso, a palazzo Pera di Pordenone, dal sindaco Igor Alzetta.

Un impegno importante che ha dato i suoi frutti, per esempio la presenza il 14 e 15 di un ospite prestigioso legato a Montereale attraverso uno dei suoi figli più illustri, Domenico Scandella detto Menocchio, il mugnaio eretico bruciato sul rogo dall’Inquisizione, la cui vicenda diventò nota al mondo nel 1976 grazie allo scrittore Carlo Ginzburg con il celebre libro Il formaggio e i vermi e permise a Montereale di diventare il centro da cui si sono irradiati studi, ricerche e dibattiti sull’approccio alla microstoria.

Proprio Ginzburg interverrà sia alla vigilia del congresso, sabato 14 ottobre, alle 18, nella sala Menocchio, in dialogo con Gian Paolo Gri, sia domenica alle 15.30 nel corso dei lavori congressuali che si terranno nell’ex centrale idroelettrica di Malnisio.

Montereale, «con il suo patrimonio e il suo friulano da scoprire e da valorizzare» ha sottolineato ieri il presidente della Filologica Federico Vicari, confermando «l’attenzione della Filologica ai territori che sicuramente nessun altro ha avuto in questa misura in Friuli, né in passato né oggi». Montereale che non è solo Menocchio ma anche il torrente Cellina e la diga di Ravedis, la magnifica ex centrale idroelettrica di Malnisio, i numerosi scavi archeologici e il museo a essi dedicato, il castello, le rogge e i mulini scomparsi.

Tutti aspetti che convergono nel poderoso numero unico “Montreâl” curato da, Alessandro Fadelli e Paolo Tomasella (che ieri lo hanno illustrato alla stampa e che sarà presentato domenica durante il congresso) e Aldo Colonnello, quasi 800 pagine, con il contributo di cento autori (e fra essi diversi giovani ricercatori).

Numerosi gli appuntamenti che arricchiranno il congresso. Martedì 10 ottobre, alle 18, nell’ex centrale, sarà presentato il volume di Francesco Chinellato e Livio Petriccione “Vie d'acqua e ambiente costruito.

Le prime centrali idroelettriche in Friuli Venezia Giulia”. Due gli spettacoli teatrali nell’ex centrale: venerdì 13 alle 20.30 “3 zun 1946.

Li feminis i van a votà”, in lingua friulana e mercoledì 18, alla stessa ora, “Rapsodia per Federico”, ricordo del poeta Federico Tavan a cura della Corale Polifonica di Montereale. Venerdì 20 ottobre alle 20.30 nella biblioteca civica di Palazzo Toffoli saranno presentati i “Quaderni di Montereale Valcellina” dedicati a “Vincenzo Giacomelli pittore del Risorgimento” e agli “Archi e portoni di Montereale” (n. 6).

Saranno inoltre visitabili le mostre “Radîs de Malnîs”, ricerca sulle genealogie delle famiglie di Malnisio, nelle ex scuole elementari di Malnisio (fino al 6 gennaio 2024) e la mostra fotografica dal titolo “Il territorio, l’uomo e la Valcellina”, nell’ex centrale di Malnisio fino al 12 novembre con inaugurazione giovedì 12 ottobre alle 18.

Per informazioni: www.filologicafriulana.it.