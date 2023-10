Dalla fisarmonica all’orchestra d’archi: protagonista sarà la musica

È la musica, domenica 8 ottobre, la protagonista degli eventi nella Destra Tagliamento, dove non mancano diversi appuntamenti fra divertimento e tempo libero.

A San Martino al Tagliamento, alle 18.30, a villa Centis, il fisarmonicista Paolo Forte presenta il suo ultimo lavoro, “Tempo”, e l’incredibile avventura di un musicista che con la sua fisarmonica è andato alla ricerca del riverbero più lungo al mondo, calandosi in un bunker nelle Highlands scozzesi.

A San Vito al Tagliamento prosegue San Vito Musica, alle 17, nell’auditorium comunale: Enrico Bronzi, violoncellista tra i migliori in Europa, torna come direttore dell’Accademia Arrigoni cimentandosi in due trascrizioni da Busoni e Mahler rispettivamente per 9 e 13 strumenti. Musica anche a Valvasone, per la stagione dei concerti di musica antica, con “Dalle visioni di Hildegard l’arte improvvisativa sull’organo”: protagonisti Stefano Maso all’organo e Tamara Soldan alla voce e viella, eseguiranno in particolare musiche della celebre monaca mistica e teologa Hildegard von Bingen. Per il Fadiesis Accordion Festival sarà l’ensemble orgoglio della Scuola di musica Fadiesis e dell’Accademia fisarmonicistica “L. Fancelli”, l’Orchestra di fisarmoniche, a esibirsi oggi, alle 18, nell’auditorium comunale di Zoppola.

Ultimo appuntamento del 2023 con il Cortile del Llbro e della carta, nella corte di Palazzo Toffoli a Montereale Valcellina. Seguendo il tema “À la carte: libri di cucina e ricette della tradizione”, si susseguiranno per tutta la giornata momenti di letteratura, cucina, musica e storia e faranno da cornice espositori collegati al mondo della carta.

A Cordovado, dalle 10.30, il cortile di palazzo Mainardi ospita un’anteprima del festival Art and food in arrivo a Pordenone nel prossimo fine settimana, con una degustazione di specialità del territorio, compreso il premiatissimo gelato “Dolci emozioni” di Paolo Macor ispirato alle rose del Borgo.

Ottava edizione, infine, a Sesto al Reghena, dalle 14, per, Sexto Grindhouse, rassegna cinematografica esplosiva, con sonorizzazioni dal vivo e musica. Tra i titoli principali non mancheranno pellicole iconiche come “A prova di morte” e “Planet Terror” di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez, insieme al classico “Plan 9 from Outer Space” di Ed Wood.

La serata si concluderà con “Grindhouse Final Act”, un evento in cui la band The Jackson Pollock accompagnerà dal vivo il cult degli anni ‘60 “Faster, Pussycat! Kill! Kill!”. E poi videogiochi arcade degli anni ‘80-’90, mercatino con libri, vinili, gadget, film e serie tv vintage.