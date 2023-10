Il western umano dell’“eroe” Carey pronto a stupire al Cinema Muto

Anche in questa edizione le Giornate del Cinema Muto dedicano uno spazio adeguato al western, un genere cinematografico la cui produzione negli anni ’10 e ’20 raggiungeva cifre considerevoli, anche il 20% – 25%, nell’ambito del mercato statunitense.

Tra gli attori che diventarono maggiormente popolari troviamo Harry Carey (1878-1947), nato nel Bronx, New York, figlio di un giudice.

Abbandonati gli studi di legge, dopo una breve esperienza teatrale, nel 1909 comincia a lavorare per la Biograph, dapprima a New York e poi, dal 1911, in California, dove acquista un ranch nei dintorni di Saugus, un piccolo centro a nord di Los Angeles.

Interpreta soprattutto ruoli di “cattivo” in una quarantina di film diretti da D. W. Griffith; ma è poi alla Universal che Carey riesce a diventare una star, grazie al sodalizio che viene a crearsi con Jack (John) Ford (1895-1973), che egli aveva aiutato convincendo Carl Laemmle, fondatore e amministratore di quella casa cinematografica, ad affidargli la sua prima regia.

Tra i due si stabilisce non solo una partnership con proficui risultati sul piano professionale, ma anche una lunga amicizia.

«Harry Carey mi ha fatto da guida nei primi anni», ha confessato Ford nella celebre intervista a Peter Bogdanovich. Dalla loro collaborazione tra il 1917 e il 1921, in cui girano insieme 25 film, nasce Cheyenne Harry, uno dei primi eroi popolari del western che, a differenza di altri inverosimili personaggi, presenta caratteri “umani”, senso di autenticità, humour. Harry Carey è “umano” proclamava la pubblicità.

Alla Universal conosce anche un’attrice ventenne, Olive Fuller Golden, che diventerà sua moglie.

Al festival di Pordenone vengono presentati cinque film da lui interpretati, tra cui due oggi, con accompagnamento al pianoforte di Philip Carli. In “Blue Streak McCoy” (1920) Carey ha il ruolo di un ranger del Texas che aiuta il proprietario di una miniera e la sua giovane figlia minacciati dal cattivo di turno. In “The Fox” (1921) è un agente speciale mandato in missione sotto copertura. “The Fox” viene progettato dalla Universal come “Super Jewel”, ovvero produzione di qualità superiore ed è in parte girato a Red Rock Canyon (California).

Questa è anche la location principale di un altro western – in programma sempre oggi a Pordenone (ore 21) con l’accompagnamento di John Sweeney –, “Hell’s Heroes” (1929) diretto da William Wyler (1902-1981), nato a Mulhouse, in Alsazia, che a vent’anni si trasferisce negli Stati Uniti, dove Carl Laemmle, cugino di sua madre, lo introduce alla Universal.

Dopo aver lavorato come aiuto regista, dal 1925 al 1928 Laemmle gli affida la direzione di due serie di western a basso costo, con storie piuttosto semplici e molta azione. Quindi la sua grande occasione: la regia di “Hell’s Heroes” (1929), tratto dal racconto “The Three Godfathers” pubblicato nel 1913 da Peter Bernard Kyne, che la Universal distribuisce in duplice versione: muta e sonora. È la storia di tre banditi che nel deserto incontrano una donna che sta per dare alla luce un bambino e sacrificano la loro vita salvarlo.

Questo soggetto era già stato portato due volte sullo schermo in due film interpretati da Harry Carey: “The Three Godfathers” (1916) e “Marked Men” (1919), prodotto dalla Universal e diretto da John Ford. Ci sono poi altre due versioni cinematografiche (1936 e 1948) e una televisiva (1974). La più conosciuta è “The Three Godfathers” (”In nome di Dio” o “Il texano”, 1948), diretto da John Ford e con John Wayne nel ruolo che già era stato di Harry Carey.