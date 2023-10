Quel racconto noir sulle orme di Scerbanenco

Sono Laura Chiabudini, di Pordenone (con il racconto ambientato a Lignano La mano), Marco Azzalini, di Feltre, (Piccole Porcherie tranquille) e Samuele Nava, di Grumello del Monte (Al mare con l’assassino) i tre finalisti del Premio Scerbanenco@Lignano 2023, scelti dalla giuria. La classifica sarà svelata durante la premiazione che si svolgerà sabato 28 ottobre, alle 17, a Lignano. Iniziamo oggi la pubblicazione dei tre racconti.

* * *

ENEA. Il cerchio alla testa. La maledetta corona che Bacco dispensa ai suoi seguaci. L’ingloriosa morsa ferrea che Enea avverte prima ancora di schiudere le palpebre, pesanti come marmo. Non gli capita spesso di ubriacarsi, ma quando succede il prezzo è alto. Tenta d’infilare qualche pensiero nella logica ordinata di una giustificazione.

Un vecchio ubriaco non è uno spettacolo da immortalare, se è una brava persona deve rendere conto, è questo che tenta di pensare. Tenta, ma viene sopraffatto dal dolore e dalla nausea.

Il chiarore che filtra tra le assi del capanno e le ciglia tremolanti è quello dell’alba. Conosce bene quel momento, le prime luci sul mare, i profili ancora scuri di giunchi e barene. È quello che preferisce, prima che il sole manifesti il suo splendore rendendo le cose troppo vere.

Il motore di una barca rompe il silenzio, agita l’acqua che schiaffeggia la riva. Dopo un po’ si spegne. Vanno a pescare, pensa Enea, con un vago senso di allarme.

Tenta di muovere le gambe, appoggia i piedi sulla terra battuta e resta seduto sulla branda a capo chino, sconfitto. Non deve bere, lo sa. Ma si è lasciato contagiare dalla spensieratezza, dalla vitalità di tutti quei ragazzi, un vortice inarrestabile.

Andiamo a casa, gli aveva detto Emilio. Si erano trovati per una birra nel solito posto, ma era tutto diverso, gente da ogni parte, musica, colori e voci.

Nel tempo della Pentecoste un esercito di giovani transalpini scende in cerca di sole, divertimento e sballo. Liberati dal bozzolo invernale, sfidano la vita in canottiera e infradito, a colpi di eccessi e alcol. Emilio era infastidito, ma a lui quell’improvvisa esplosione piaceva, lo inebriava. Le palpebre si schiudono, raggiunge la tanica da cui spilla l’acqua per rinfrescarsi il viso, il collo, la nuca.

Sputa l’amaro che gli impasta la bocca, beve un sorso, sputa di nuovo. Li ha portati a fare un giro in barca, sono scesi all’Isola delle Conchiglie, hanno acceso un fuoco e bevuto altra birra. Andiamo a casa, aveva insistito Emilio. Ma Klaus era bellissimo. Una fitta di dolore accompagna l’immagine del ragazzo a torso nudo, che gli sorride. Versa altra acqua nella moka, da una mensola prende il barattolo del caffè, riempie il filtro, accende il fornellino collegato a una bombola a gas.

Lo beve bollente, senza zucchero. Spalanca la porta del capanno e un germano vola via facendolo sussultare, scuotendo pensieri e strane sensazioni. Stringe gli occhi per vedere meglio.

Ma non ci sono barche, nei paraggi. Eppure il motore non si era spento molto lontano. L’importante è che non gli abbiano rubato le nasse. Controlla. Sono ancora lì. Si erano trovati per una birra, con Emilio, come sempre, un’innocua birra bevuta in compagnia.

Per tutti quegli anni, avevano sfidato così le solitudini lagunari, la vecchiaia, l’ombra della morte nascosta tra le dune. Con l’età che avanza è difficile non pensarci.

Con l’età che avanza non dovresti nemmeno lasciarti soggiogare dalla bellezza di un ragazzo biondo dal sorriso ambiguo. L’altro, Markus, era un tipo roseo e grassoccio, inguainato in una canottiera di pelle nera con teschio, le braccia coperte di tatuaggi, orecchino e rasatura integrale, bracciale di cuoio con borchie.

L’armatura del debole, aveva detto Emilio. Andiamo via, i deboli sono pericolosi, non sai mai come reagiscono, cosa gli scatta, i deboli sono affamati di rivalsa. Ma Klaus era un dio. Senza borchie e senza tatuaggi, profilo greco e mani da pianista, niente da spartire con Markus, chissà perché sono amici. Troppe birre e poi anche il vino. E la vodka.

E l’Isola delle Conchiglie in cui osava immaginare di restare solo con lui, perché gli anni passano ma ci sono cose nella vita che non mollano la presa, semmai ossessionano di più, col rammarico del tempo che scorre via e lo strascico dei rimpianti. Poi Emilio aveva detto è ora di tornare e aveva preso lui il timone.

C’è ancora tutta la notte, mica vorrete andare a dormire. Klaus l’aveva sussurrato con quel suo sorriso, Enea si era arreso subito e aveva offerto ancora da bere ai ragazzi, sulla Terrazza a Mare e nei bar del centro, mentre Emilio con la mano e la testa diceva no, basta, andiamo.

La corona etilica fa ancora male ma i pensieri escono più chiari alla luce, come il mondo che si scrolla dalle foschie notturne e mostra i contorni soliti, i canneti, il capanno, la barca. Al vederla ha un brivido, gli si aprono spiragli di memoria sulla notte, l’angoscia lo attanaglia. Evelin, mio Dio. L’immagine lo travolge e sconvolge.

I ricordi emergono da fondali limacciosi e gli scoppiano dentro. Ma cerca di calmarsi. Ha solo bevuto troppo, non è successo niente, è stato un brutto sogno. Solleva la nassa che brulica di anguille, nere e argentee spirali che si avvitano e intrecciano in una folle agitazione. Le guarda ipnotizzato. Poi con gesto convulso scuote la nassa, la lascia cadere, le mani tremanti, gli occhi sbarrati, il respiro interrotto.

Quella che ha intravisto è una mano, una bianca mano di ragazza. Le anguille scivolano fra le dita, si attorcigliano al polso mozzato in una orrenda danza macabra. Enea piange la sua Pentecoste di sangue. La nassa ripiomba in acqua, affonda nell’incubo. Evelin. Quel nome picchia in testa. L’hanno buttata in mare.

Nessuno aveva intenzione di ucciderla. Nessuno. È stato un incidente. Evelin perdonami. Non voglio vedere la tua mano. Non sono un assassino.

EMILIO. Ero preoccupato, ecco. A una certa ora passava, per un caffè, ma stamattina non si è visto. Da quando sono in pensione - ero impiegato alle poste - vivo di piccole abitudini, di qualcuno con cui parlare del più e del meno, ogni giorno alla stessa ora. A casa non c’era. Ho raggiunto il capanno e l’ho trovato lì. Appeso alla trave.

No, non ho idea di cosa possa essere accaduto. A un certo punto il ragazzo rasato si è messo in testa di ripulire la cassa di un negozio. I negozi sono rimasti aperti fino a tardi, ieri. Anche quello dove lavorava Evelin, sì, un outlet accanto al caffè che frequentavamo abitualmente. Ho preso Enea per un braccio, volevo trascinarlo via, ma non c’è stato verso. È solo uno scherzo, ripeteva.

Allora me ne sono andato e l’ho lasciato lì, non so cos’è successo poi. Se beveva abitualmente? No, giusto una birra, un bicchier di vino, niente superalcolici. Era un brav’uomo, una persona tranquilla. Il capanno era il suo rifugio, talvolta restava anche a dormire. Ci teneva gli arnesi per andare a pesca, qualche libro, qualcosa da mangiare. Ieri sera non so cosa è scattato, si è lasciato coinvolgere troppo, non riusciva a staccarsi da quei ragazzi. Come li abbiamo conosciuti? Come capita in queste occasioni, un ciao, la richiesta di una sigaretta. Di solito finisce lì, ma Enea ha voluto offrire da bere. Mi sono stupito, non era da lui, non con gli estranei. E poi quel Markus non mi piaceva.

Sì, l’italiano lo parlavano abbastanza bene. Quel Markus dicevo non mi piaceva. È successo qualcosa. Non credo al suicidio. Per me l’hanno ucciso. Tramortito e impiccato. Può essere andata così. Il movente? La cattiveria, il sadismo. Liberarsi di qualcuno che poteva parlare. Una rapina è una rapina. Ma di questi tempi si uccide anche per noia.

EVELIN. Si sveglia in un letto d’ospedale, pallida, confusa. La testa fa male, è fasciata. Una brutta ferita, hanno detto, ma non grave, il taglio è superficiale. Ma è come se si fosse spaccata in due, scardinando ricordi e pensieri.

La voce trema, chiede un sedativo, un antidolorifico, preferisce non pensare, non ricordare. Il sole a fine maggio è già caldo, inonda la stanza, ferisce e amplifica il dolore.

L’infermiera abbassa le veneziane, le sorride. Deve solo rispondere a qualche domanda. Va bene. Era ancora in negozio quando sono entrati. Due ragazzi e un vecchio. Il vecchio lo conosce bene, sì, tutti conoscono Enea, quello che gira con l’Ape Car. Fa lavoretti vari per arrotondare la pensione ma a lei non chiede mai soldi. Porta in discarica espositori, appendiabiti e manichini rotti che ogni tanto vanno eliminati dal negozio e non chiede mai niente. È contento se gli offre un caffè, fanno due chiacchiere.

Gli è affezionata, le ricorda suo nonno. Quando l’ha visto entrare con quei ragazzi è rimasta sorpresa, erano ubriachi, volevano i soldi. Lei si è rivolta a Enea ridendo, pensava fosse uno scherzo. Ma quello rasato l’ha aggredita, l’ha spinta, è caduta, ha sbattuto la testa. Poi è sprofondata nel buio.

Si è svegliata sull’Ape, avvolta in un telone, in mezzo a pezzi di appendiabiti e di manichini rotti. Si è sentita spostare, avvolta nel telone, insieme a tutto il resto. Il dondolio era quello di una barca, il rumore quello di un motore, che dopo un po’ si è spento. È finita in acqua così, col telo e tutto il resto. Non sa perché si è finta morta.

Aveva paura che la uccidessero davvero, un terrore folle, in quei momenti non si ragiona. Voleva solo che se ne andassero. Poi ha sentito il motore allontanarsi, è sgusciata fuori dal telo e ha nuotato, per fortuna la riva non era lontana, ha nuotato bevendo aria nera, acqua nera, lacrime nere e disperazione.

Ha afferrato un palo, si è issata su un pontile, e poi tutto si è spento di nuovo. Enea, perché? Vorrei parlare con lui.

Ma Enea giace nella camera mortuaria. A un primo esame non risultano violenze, si è trattato di suicidio. Tra il mare aperto e la laguna la domenica svanisce, la città si svuota. Nel labirinto dei canali serpeggiano le anguille e un manichino rotto galleggia nel canneto.