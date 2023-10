Giornate del Muto: la storia d’amore che von Stroheim non finì di girare

È Erich von Stroheim, uno dei grandi maestri dell’epoca del “silent movie”, austriaco naturalizzato statunitense, a conquistare oggi l’onore della proiezione serale delle 21, alla 424esima edizione delle Giornate del Cinema muto in corso a Pordenone.

Una vita all'insegna del gigantismo e dell’eccesso, la sua, anche nella volontà di imporre una sua idea di cinema al di fuori di ogni controllo che non fosse quello dello stesso autore.

Per questo motivo fu la bestia nera dell'industria di Hollywood e non riuscì quasi mai a realizzare del tutto i suoi progetti, come nel caso di Merry-Go-Round (Donne viennesi, Usa 1923), storia d’amore nella Vienna del 1914, il film restaurato atteso oggi: per totale incompatibilità con le esigenze della produzione, dopo sei settimane dall'inizio delle riprese, Stroheim fu licenziato e la regia affidata a Rupert Julian che si attenne il più possibile fedele al copione tenendo però presente le esigenze del budget.

Alle 10, primo piano su colui che è stato definito il “Douglas Fairbanks europeo”,star del cinema tedesco, un tempo popolarissimo ma oggi dimenticato, Harry Piel, con “Das Teufelsauge” (L'occhio del diavolo, De 1914) interpretato da Ludwig Trautmann, perfetto nelle scene d'azione di cui è ricco il film, compresa una delle “sue” famose esplosioni, in cui l'edificio di una fabbrica esplode con la dinamite.

Alle 12 spazio anche a un film italiano, “La madre”, del 1917, di Giuseppe Sterni, recentemente ritrovato e restaurato dall'Eye Filmmuseum di Amsterdam, che consente di ammirare l'arte di Italia Vitaliani (1866-1938), parente di Eleonora Duse.

Alle 16, per la retrospettiva “Ruritania”, dedicata ai reali di immaginari regni balcanici che alimentavano la fantasia delle platee internazionali, “The Only Thing”(Usa 1925) di Jack Conway, racconta la storia di una bellissima principessa nordica costretta a sposare il re, basso e di carnagione scura, di una nazione balcanica, film in cui il razzismo viene fortunatamente mitigato dall'umorismo di Elinor Glyn, la famosa scrittrice che firma la sceneggiatura.

Le Giornate rendono omaggio nel centenario della morte a Pierre Loti (1850-1923) scrittore, ufficiale di marina, viaggiatore, diplomatico, sportivo, membro dell'Académie Francaise, che nella sua vita visitò 29 paesi, partecipò a 31 operazioni militari navali, pubblicò 61 libri la maggior parte dei quali intrisi di esotismo.

Il programma si apre alle 17.45 ed evoca l'universo di Loti, si vedranno anche le immagini dei funerali della grande attrice francese Sarah Bernhardt, sua carissima amica. Spazio, oggi, anche alla rassegna sullo slapstick europeo che, a partire dalle 14.30, propone tre titoli fra cui Rêves de Clowns (Francia,1924), interpretato dal famoso trio dei clown francesi di origine italiana, Les Fratellini, interamente girato nel Cirque d'Hiver di Parigi di cui Les Fratellini erano direttori artistici.