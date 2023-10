Il Tagliamento in mostra a Berlino: foto e video di Eugenio Novajra

È in mostra all’Igb di Berlino fino a domenica 15 il progetto multimediale sul Tagliamento del fotografo udinese Eugenio Novajra. La mostra è costituita da una cinquantina di fotografie e da due video. L’Igb è una delle più antiche istituzioni tedesche che si occupa di acque dolci, attiva anche a livello internazionale e ha una stazione scientific a ermanente per studiare la fauna e l’idrologia, oltre all’inquinamento da plastica e la presenza di microplastica nel Tagliamento.

Dal 2008 l’Igb supporta una stazione di ricerca sul fiume e la piattaforma di ricerca sperimentale RIver Lab. La ricerca sul Tagliamento ha anche un forte legame con le attività ambientali locali, compresi i progetti di Citizen science di Legambiente relativi alla ritenzione della macroplastica. Durante l’evento di Berlino verranno presentati diversi film di ricerca (The River Lab, Down by Karman Street e where Rivers Meet) di Alexander Sukhodolov.

La mostra a Berlino si trova lungo la scalinata e presenta il fiume dalla foce alla sorgente.Particolarmente interessante è la sua raccolta di foto e video realizzati con droni. Sarà infattui possibile vedere due videofilmati del fotografo udinese realizzati dalla sorgente alla foce in diverse stagioni dell’anno. Inoltre si possono vedere anche i libri scritti dal fotografo tra cui La confluenza dei fiumi Tagliamento e Fella nei pressi di Venzone, foto E. Novajra. Una sua foto è stata utilizzata come copertina per “Nature Geosciences”.

Torinese di nascita e friulano d’adozione, Eugenio Novajra opera come fotografo professionista in Italia e all’estero da oltre trent’anni. Presta particolare attenzione al profilo sociale, storico e antropologico del paesaggio. Nel 2018 ha vinto il Fvg Photo Prize del Craf (Centro ricerca e archiviazione della fotografia).