Il musical “Les Misérables” per la prima volta in Italia. Il debutto a Trieste

Per la prima volta arriva in Italia, al Rossetti a Trieste e successivamente al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il musical Les Misérables, e ad annunciarlo è arrivato nientemeno che il produttore più famoso del mondo: sir Cameron Mackintosh. È lui stesso a lavorare da qualche anno a un progetto innovativo legato a un titolo che proprio domenica 8 ottobre ha tagliato il traguardo del suo 38° anno in scena in West End a Londra.

“Les Misérables. The arena Musical Spectacular” sarà un allestimento che coinvolgerà 110 persone tra attori, musicisti e tecnici e sarà a Trieste dal 7 all’11 novembre 2024.

«Nessun altro spettacolo ha la capacità di avere un impatto fortissimo sia nell’allestimento completo sia nella versione concerto con i costumi e con gli artisti che danno vita a questa storia che va oltre il tempo e che è amata in tutto mondo perché tutti possono ritrovarci una parte di sé», ha spiegato Mackintosh.

Alla conferenza stampa di ieri mattina in cui è stato dato l’annuncio, al Rossetti, il presidente Francesco Granbassi ha spiegato non senza emozione che «erano in molti a chiedere cosa avrebbero potuto portare dopo “The Phantom of the Opera” e questo era sicuramente il titolo più atteso dal pubblico, e quello in cui i due teatri italiani speravano».

Si conferma «l’asse Trieste Milano per portare l’eccellenza del musical in Italia», ha affermato Gianmario Longoni, direttore artistico del Tam, Teatro Arcimboldi Milano” che sta per aprire il sipario sul The Phantom of the Opera proprio questa settimana.

«Questo nuovissimo allestimento verrà rodato a Belfast e dopo qualche tappa in Inghilterra inizierà il suo tour in Europa, Australia, Giappone per concludere le repliche, dopo circa tre anni, negli Stati Uniti» ha spiegato il direttore organizzativo Stefano Curti. «Saranno tutti spazi non troppo grandi, al massimo con cinquemila posti” spiega Mackintosh, e i due teatri italiani saranno in assoluto le sale più intime che toccheremo.

Però sono fiero di potere portare questo spettacolo così come lo ho pensato anche in Italia, un paese in cui, a Firenze, molti anni fa mia mamma mi ha concepito e nel quale io potrò portare una creazione a cui sono molto legato».

Sul palco si alterneranno i grandi artisti che hanno interpretato lo spettacolo e che torneranno, a periodi alternati, a dare vita a dei ruoli che sono diventati ormai molto più che iconici. «Al momento non so ancora chi sarà presente nelle repliche italiane ma stiamo ricevendo conferme da tantissimi artisti che non vedono l’ora di prendere parte a questo nuovo allestimento», spiega il produttore.

La storia, scritta da Victor Hugo, è arrivata a teatro in Francia, con la musica i Claude Michel Schonberg e le liriche di Alani Boublil e Jean Marc Natell, nel 1980. Cameron Mackintosh ha adattato lo spettacolo per il pubblico inglese con il supporto per le liriche di Herbert Kretzmer e lo ha portato in scena nell’ottobre del 1985 a Londra dove è tuttora in scena.

Forte di una colonna sonora che racchiude delle canzoni famosissime come “I dreamed a dream”, “On my own”, “Bring him home”, “One Day more” o “Empty chairs at empty tables”, Les Mis (come lo chiamano gli appassionati di tutto il mondo) è di fatto una delle colonne portanti del genere musical a livello mondiale, uno di quei titoli che almeno una volta nella vita si devono vedere anche perché nonostante abbia quasi quarant’anni, sa essere ancora fresco e appassionante.

Mackintosh ha anche rivelato che quando stava per debuttare, qualcuno aveva suggerito di cambiargli il titolo definendolo troppo deprimente, ma è stato lui, allora a sostenere che il capolavoro di Hugo andava mantenuto col titolo originale.