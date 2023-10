Il nuovo noir di Avoledo sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina

Eroismo e crudeltà, amore e guerra, presente e futuro, poesia e trame pulp in atmosfere noir. Questi gli ingredienti forti, miscelati in una scrittura dalla perfetta tenuta del nuovo romanzo del friulano Tullio Avoledo I cani della pioggia da oggi nelle librerie (Marsilio, 384 pagine, 20 euro).

Un romanzo caleidoscopico di personaggi, temi, stili, riflessioni, prese di posizione nette alle quali lo scrittore ha da tempo abituato i lettori che in questo nuovo lavoro rimarca con forza ancora maggiore.

Il tempo del racconto è il presente della guerra in atto fra Ucraina e Russia: «Un tempo compresso – sottolinea il prolifico scrittore : di fatti accaduti fra lo scoppio del conflitto e l’estate delle stesso anno. I teatri sono reali: le città e le trincee di combattimento del Donbass.

Anche alcuni personaggi sono facilmente individuabili in un verosimile rimpallo fra realtà dell’attualità e finzione».

Una narrazione dalle tante sorprese, la più evidente sta nella scelta di aver fatto incontrare e interagire due personaggi di libri precedenti: Marco Ferrari (“Come navi nella notte”) e Sergio Stokar, il poliziotto corrotto protagonista di più di un’avventura avolediana.

«Sono due personalità molto diverse – spiega l’autore –; Marco è la voce narrante e ha un ruolo di “guida” nello sviluppo del plot, Sergio è entrato autonomamente nella storia, la sua energia spregiudicata è necessaria soprattutto nella fase conclusiva della storia».

Ma anche altri sono i fili che si riannodano attraverso il personaggio di Magda, la donna di Marco, che in missione per un reportage fotografico sul confine fra Ungheria e Ucraina al termine del romanzo precedente attende, nel mezzo dell’operazione militare speciale ordinata da Putin, di essere salvata.

Un romanzo di amore e guerra nel quale la vis creativa e fantastica di Avoledo, istrionica, imprevedibile, destabilizzante e sempre ben ancorata a un reale liberamente interpretato e proiettato come sul grande schermo, consegna al lettore un romanzo nel quale si ibridano generi e registri narrativi.

Un romanzo avventuroso tinto di noir dove non mancano sprazzi di humor, sentimenti e relazioni amorose fuori schema, con una “fotografia letteraria” intrisa di chiari e scuri dalla quale emerge e prende la scena il fatto che male e bene non siamo mai netti, individuabili, certi e definitivi.

«Considero questo lavoro un libro etico nel quale ho voluto mettere cuore, anima e passione mostrando la mia presa di posizione a favore non della parte che vince ma di quella che decide di non arrendersi mai. E in questo Sergio Stokar è l’uomo giusto che si batte per chi ritiene nel giusto anche se perdente».

Fedele al suo stile Avoledo, ama disseminare la pagine di riferimenti lirici che attingono alla sua innata e coltivata destrezza di reinventare linguaggi della cultura del mondo. In questo caso colpisce la bravura di avvolgere la crudezza e la crudeltà di azioni e riflessioni con le parole della poesia che nulla nasconde, al contrario illumina con la luce giusta.

«Essendo questo un romanzo di guerra, ho attinto alla paletta di colori e chiarori utilizzata dal grande poeta inglese Tony Harrison (1937) nelle sue poesie-reportage di guerra da inviato per il Guardian in Iraq, Bosnia e altri teatri di conflitti internazionali. La sua scrittura mi ha aiutato a trovare una luce di “caravaggesca”, dominata da ombre e lucentezza. Qualcosa che in passato avevo ritrovato in “Parole povere” di Pierluigi Cappello».

A breve l’autore dell’Elenco telefonico di Atlantide, premio Forte Village Montblanc, Super Grinzane Cavour e Scerbanenco, si recherà in Tunisia.

Avoledo è stato infatti invitato a tenere delle lezioni nelle università di Tunisi e di Cartagine, soprattutto i primi dedicati ai temi ambientali ed ecologici, sono libri di testo in corsi seguiti da chi desidera imparare la lingua di Dante. Dopo l’inglese, spagnolo, tedesco, russo, polacco e ungherese dunque lo scrittore friulano potrebbe essere tradotto anche in arabo.