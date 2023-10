Mestieri di scena: ritorna il progetto per i professionisti del palcoscenico

Torna, per il terzo anno consecutivo, Mestieri della Scena, il progetto messo a punto da Teatro Club di Udine con il sostegno della Regione a, di Fondazione Friuli, di Confartigianato, dell’Ert e del Teatro Nuovo Giovanni Da Udine.

Con questa iniziativa, il Teatro Club di Udine si prefigge l’obiettivo di realizzare un proficuo connubio tra il mondo della creazione artistica e quello dell’artigianato produttivo. In altri termini, Mestieri della Scena vuole essere un modo perché i due cuori pulsanti del teatro, i saperi artigianali che ruotano intorno all’allestimento di uno spettacolo e la recitazione, si incontrino in un saldo legame.

Rafforzare questo rapporto è più che mai necessario, in quanto, come quasi in tutti i settori, si sente l’urgenza di un ricambio generazionale, ma mancano giovani leve.

Perciò, con lo scopo di riempire questo gap, si mira a raggiungere un pubblico preciso: giovani under 35, in particolar modo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che, attraverso determinate attività e laboratori, si avvicineranno al mondo del teatro. I partecipanti infatti avranno l’opportunità di mettersi alla prova acquisendo conoscenze teoriche e pratiche di quei procedimenti che compongono il complesso meccanismo alla base di uno spettacolo teatrale, quali la scenografia, la scenotecnica, la meccanicistica ma anche costumi e sartoria, così come trucco e parrucco, disegno luci, impianti e apparecchiature di illuminotecnica.

Un’importante novità contraddistingue l’edizione di quest’anno, che ha preso avvio nel mese di settembre e che vede la sua conclusione a dicembre.

L’iniziativa coinvolgerà, oltre Udine, un nuovo comune, Gorizia. Ad annunciare questa notizia, la presidente e il responsabile artistico dei progetti educativi di Teatro Club di Udine, rispettivamente Alessandra Pergolese e Francesco Accomando, la presidente della Commissione Cultura del Comune di Udine Antonella Eloisa Gatta, il direttore di Confartigianato Imprese Udine Luca Gortani, il direttore dell’Ente Regionale Teatrale del Fvg Alberto Bevilacqua, il presidente Confartigianato Imprese Gorizia Ariano Medeot e la presidente di ArsAtelier Centro Internazionale di Musica e Arte-Gorizia Alessandra Schettino.

Entrando nei dettagli degli appuntamenti, la prima fase di carattere preparatorio, durante la quale vengono raccolte le domande di adesione, si concluderà questo venerdì 13 ottobre. L’avvio ufficiale sarà quindi con due incontri, il 16 ottobre a Udine e il 18 ottobre a Gorizia, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti coinvolti e del direttore artistico del progetto Accomando. Quest’ultimo suddividerà i partecipanti in diversi gruppi, poiché l’obiettivo finale non è fornire una conoscenza sommaria di tutti i mestieri artigiani, ma piuttosto permettere a ciascun iscritto di specializzarsi in un solo ambito. Successivamente, i teams si incontreranno con i loro rispettivi docenti, che forniranno loro le conoscenze di base da applicare nell’allestimento della scena tratta da “La Tempesta” di William Shakespeare.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente Teatro Club di Udine inviando un’e-mail all’indirizzo info@teatroclubudine. it.