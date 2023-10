Contrappunto vince il premio Pac: il museo di Casa Cavazzini si arricchisce di dieci opere d’arte

UDINE. La seconda edizione di Contrappunto, il progetto di arte contemporanea del Comune di Udine, ha vinto il premio Pac (Piano Arte Contemporanea), ed è destinatario di un finanziamento ministeriale mirato all’acquisto delle opere in mostra e ad attività volte a valorizzare la cultura contemporanea in Casa Cavazzini.

Un premio importante, insolito per una realtà come la nostra che pare al margine dei luoghi dove le cose succedono. E invece è successo.

È successo che un Museo civico (non un grande Museo nazionale si badi), di una città da cui gli artisti storicamente fuggono se vogliono fare qualche cosa di importante, vede riconosciuta la sua capacità di progetto istituzionale, curatoriale e la qualità dei suoi artisti. Un premio sostanzialmente che ci offre la misura, che “riposiziona” il nostro essere e pensare e creare contemporaneo nel panorama nazionale.

Ma cosa è Contrappunto e cosa è il Pac? Di cosa stiamo parlando?

Riavvolgiamo il filo, per dire che Contrappunto è il progetto ideato e curato da Vania Gransinigh e la scrivente per il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Udine di Casa Cavazzini. Un Museo, come tutti i musei, polverosi nell’immaginario corrente, ma che invece, nella visione della sua responsabile Vania Gransinigh, intende stare nel proprio tempo e confrontarsi con l’oggi mettendo in campo scelte che affidano agli artisti della regione Friuli Venezia Giulia il rilancio del Museo e del suo patrimonio. Alla loro capacità creativa è affidata la possibilità di mettersi in gioco guardando alle opere museali per creare il nuovo, nella volontà di cogliere della memoria il principio dinamico, quello che vive nelle vite di chi è vivo e parla di futuro.

E cosa è il Pac? Il Pac è il Premio che la Direzione generale della creatività contemporanea del Ministero della Cultura italiana ha istituito con l’obiettivo di sostenere un campo, quello del contemporaneo, che di fronte a un patrimonio d’arte fortemente legato a un passato straordinario, fatica a tenere il passo rispetto alle corrispondenti istituzioni europee.

Il Pac prevede uno stanziamento assegnato a concorso per un ammontare, per il 2022-2023 di 3 milioni di euro. A concorrere sono istituzioni italiane che presentano progetti di acquisizione, produzione, valorizzazione (anche di archivi) che una selezionata giuria valuta al fine di promuovere e premiare le buone pratiche diffuse sul territorio nazionale.

Il Museo di Casa Cavazzini ha concorso per poter acquisire le opere esposte nella mostra Contrappunto che tra giugno 2022 e gennaio 2023 ha coinvolto 10 artisti, numerosi operatori del contemporaneo, 7.000 visitatori e che, conti in tasca, ha guadagnato più di quanto ha speso. Se poi consideriamo che oltre la metà del budget messo a disposizione dal comune è servito per sostenere i costi di produzione delle opere, è chiaro che parliamo di una mostra virtuosa, che oggi vede il conferimento di un premio che consente l'ingresso dei lavori in collezione civica con fondi e riconoscimento ministeriali. I fondi assegnati ammontano a 87.400 euro di cui una parte è destinata alla promozione del contemporaneo da parte del Museo ricevente, che vede quindi parte della propria attività del 2024 sostenuta dal finanziamento Pac. A entrare nelle civiche collezioni sono le opere di Michele Bazzana, Loretta Cappanera, Antonio della Marina, Aldo Ghirardello, Giulia Iacolutti, Massimo Poldelmengo, Manuela Sedmach, Michele Spanghero, Manuela Toselli, Alessandra Zucchi. A sostegno del Contemporaneo si prevedono nel corso del 2024 una serie di iniziative che valorizzeranno le acquisizioni in un dialogo con le varie e diverse espressioni artistiche nel territorio. Una attenzione particolare andrà ai più piccoli nell'ottica di una prima e accattivante alfabetizzazione nel settore. Un plauso finale merita il Museo udinese che, tra i 37 progetti finanziati dei molti e molti presentati, vede collocarsi all'ottava posizione con 87 punti su 100: 88 punti ha il Donnaregina di Napoli, 85 il Museo Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.