Alle Giornate del Muto l’attenzione è dedicata alla condizione femminile

PORDENONE. L’attenzione alla condizione femminile che Jay Weissberg, direttore artistico delle Giornate del cinema muto, ha sempre dimostrato, si traduce, nel programma di oggi (mercoledì 11 ottobre), quinto giorno di festival, e per l’evento serale delle 21 (Teatro Verdi), nel film “Hindle Wakes”, capolavoro del Muto inglese, diretto da Maurice Elvey (1887-1967), considerato un’opera femminista per l’anticonformismo della protagonista Fanny Hawthorn, l’attrice Estelle Brody, che rifiuta i modelli comportamentali tradizionali.

Fra l’altro, anche la partitura musicale è stata commissionata a una donna, la musicista olandese Maud Nelissen, che dirigerà un classico “trio con pianoforte”: violino, violoncello e pianoforte, con l'aggiunta di sassofono soprano/contralto, percussioni e fisarmonica. Già alle 11.15, per la rassegna dedicata alla costumista e designer francese Sonia Delaunay, le Giornate propongono uno dei titoli più significativi dell'avanguardia francese degli anni ’20, Le vertige (1926) di Marcel L'Herbier. che ha lo stesso titolo del film di Hitchcock del 1958 (Vertigo) e anch’esso presenta temi come l'inquietante e misterioso ritorno dei morti e il fascino del doppio.

Il cinema tedesco è nel programma di oggi con due titoli: Der Mann Ohne nerven (L'uomo dai nervi d'acciaio, 1924) per la retrospettiva di Harry Piel (alle 10) e Die Straße (La strada, 1923) di Karl Grune (alle 14.30). È anche la giornata della Jonathan Dennis Memorial Lecture, alle 17.15, con la relazione della scrittrice, storica e filmmaker Mindy Johnson dedicata a Bessie Mae Kelley, “la sola donna animatrice” e al contributo delle altre donne agli albori dell'industria dell'animazione. Si segnala inoltre alle 16, nel Ridotto del Verdi, l’incontro con lo storico del cinema Carlo Gaberscek che illustra il dvd Vajont 60 edito dalla Cineteca del Friuli per il 60esimo anniversario della tragedia, e per il quale Gaberscek ha curato il booklet allegato.

Fra gli altri eventi di oggi nella Destra Tagliamento, a proposito di cinema, all’Uci Cinemas di Fiume Veneto sarà proposto, in versione originale con sottotitoli in italiano, “L'esorcista - Il credente,” sesto capitolo della saga iniziata nel 1973 con “L’esorcista”. Segnaliamo infine a San Quirino, nel Centro catalogazione dei Magredi, alle 21.30, i Papu in “De Bes Top Off”, una sorta di loro bilancio artistico.