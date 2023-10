Parata di stelle per Jazz & Wine: la chiusura con Fresu e Sosa

CORMONS. Mancano circa due settimane a una nuova edizione di Jazz&Wine of Peace, e sarà la 26esima, ma intanto il circolo Controtempo, che la organizza da sempre, ne ha annunciato ieri il cartellone nel municipio di Cormons.

Nel complesso, ci saranno diciotto concerti in teatri, cantine, aziende vinicole, dimore storiche e locali vari. Perché la kermesse, come ha affermato Paola Martini, al vertice del Circolo, «non è soltanto un festival, ma anche un modo per promuovere, per valorizzare il territorio a 360 gradi».

Del resto, anche la musica che si potrà gustare non è solamente jazz – e questo l’ha evidenziato Pierluigi Pintar che si occupa della direzione artistica assieme a Mauro Bardusco – essendo un’ampia panoramica che non trascura contaminazioni, per esempio in direzione funk.

Sarà il Kulturni dom, lunedì 23 ottobre, alle 20.30, a ospitare l’anteprima: quale omaggio allo spirito di Gorizia-Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, diretti da Andrej Goricar, ci saranno musicisti della slovena Orchestra of the Imaginary e dell’italiana Zerochestra, tutti impegnati ad accompagnare dal vivo “Erotikon”, film muto cecoslovacco del 1929 con regia di Gustav Machatý.

Quindi, il programma si svolgerà nello stesso mese da giovedì 26 a domenica 29 e non trascurerà attesi ritorni come quelli di Enrico Rava e Paolo Fresu. Il primo, sabato 28, alle 21.30, sarà in quintetto con giovani strumentisti al Comunale di Cormons per “The Fearless Five”.

Il secondo, nel medesimo teatro, è invece invitato a chiudere la manifestazione, appunto domenica 29, alle 21. Per l’occasione, Fresu si esibirà con il pianista cubano Omar Sosa per il nuovo progetto “Food” che indaga il tema del cibo raccontandolo in musica e trattandolo sotto il profilo del gusto, dell’estetica e dell’etica.

Per il resto, è davvero fitto il programma del festival, già a partire da giovedì 26, quando a villa Attems, a Lucinico, è in calendario il pianista Chris Jarrett, fratello minore del leggendario Keith. Sempre giovedì, alle 21.30, al Comunale di Cormons avremo poi “Viva De André”, rilettura in chiave jazz dei grandi classici del cantautore genovese.

Il concerto-racconto è affidato a Luigi Viva della Fondazione De André e al quintetto capitanato dal chitarrista Luigi Masciari. Tuttavia, il teatro cormonese sarà anche la cornice di una sfiziosa prima italiana: il duo formato dal chitarrista brasiliano Yamandu Costa e dal fisarmonicista francese Vincent Peirani che si potrà applaudire venerdì 27, alle 21.30.

Sempre venerdì occorre almeno segnalare che alle 18, nella sala Bergamas di Gradisca, non mancherà il contrabbassista parigino Henri Texier in trio. A Gradisca, ma al teatro Comunale, per sabato 28, alle 18, è fissato pure un altro appuntamento di spicco, Patrizio Fariselli plays Area: nel cinquantennale della pubblicazione del disco cult della formazione di Demetrio Stratos, “Arbeit macht frei”, sarà proposta l’esecuzione integrale dell’album.

Altro tributo è quello del sassofonista Francesco Bearzatti con il suo trio: “Post atomic zep”, omaggio ai Led Zeppelin che si potrà applaudire domenica, alle 18, all’azienda agricola Gradis’ciutta in località Giasbana.