Roberta Capua, la miss dei fornelli: «In Friuli per scoprire la vostra cucina»

E dopo esserci piacevolmente saziati di cultura con pordenonelegge, si può ben dire che adesso la città di Pordenone cucinerà con “ArtandFood”, quarta edizione sulle sponde del Noncello, da venerdì 13 a domenica 15 a zonzo fra i vari palazzi del centro (Montereale Mantica, Klefisch e l’ex convento San Francesco), una tre giorni per sperimentare, ingolosire, stimolare, trasmettere i giusti della tradizione e dare uno sguardo agli ingredienti che verranno, perché la corsa all’innovazione è inarrestabile.

Madrina dell’evento sarà Roberta Capua, Miss Italia 1986, esperta cuoca nonché vincitrice del “Celebrity MasterChef Italia” trofeo conquistato soprattutto per aver sfornato un secondo impeccabile — capesante su crema di zucca e caffè — che ha trascinato la giuria dalla sua parte lasciando la medaglia d'argento alla rivelazione Nesli, il rapper che agguantò la finale.

Piatti friulani assaggiati, signora Roberta?

«Ahimè, fino a ora, nemmeno uno. Conosco la ricchezza culinaria della vostra terra a Nord Est e sarà un piacevole assaggio, ne sono certa».

L’aspetta la prova Frico, lo sa?

«Eccome no, è un piatto piuttosto noto anche altrove come altri, del resto».

È stato un colpo di fulmine o la passione per i fornelli viene su dal passato?

«È un rito che mi conquistò in gioventù per esplodere, infine, con la partecipazione a “MasterChef”. Già non fu facile superare i provini. Cercavano gente tosta, d’altronde per passare attraverso prove diaboliche ci vuole esperienza. Io un po’ ce l’avevo, poi diventi una cuciniera più solida quando sei costretta ad agire in tempi davvero stretti, come accade in questo format».

Se lo immaginava più morbido o più impegnativo l’impatto con la trasmissione?

«Speravo un po’ meno complicato di come, poi, l’ho vissuto. Mi sono ritrovata a maneggiare pietanze piuttosto distanti fra loro e, giocoforza, ho dovuto farle convivere».

Mi perdoni. La famosa Mistery Box è proprio un mistero per noi da casa. Tutti ci chiediamo come caspita fate voi a decidere cosa cucinare con ingredienti assurdi e in pochi minuti. C’è qualcosa che non sappiamo?

«La puntata di quaranta minuti noi la giriamo in due giorni. Bisogna considerare le interviste, le inquadrature dei piatti, i commenti dei concorrenti. Nessuno, però, ci dice prima cosa si nasconde là sotto, questo no. Le posso confidare che mai i risultati di questa prova sono stati eclatanti. Per tutti, intendo. Io credo di aver preparato pietanze abbastanza immangiabili, sebbene messe giù con una certa cura estetica».

E quelle mangiabili?

«Ne ho architettate parecchie altrimenti non avrei raggiunto la finale».

Ce n’è una che l’ha resa fiera?

«Me la sono cavata bene con un abbinamento insolito: ostrica e mirtilli. All’apparenza due “cose” dalla convivenza impossibile. È uscita dal cilindro una cotoletta d’ostrica che ha convinto persino Bruno Barbieri. “Un fritto così non lo si mangia nemmeno da Cracco”, mi disse lui. Si può ben immaginare la mia gioia. Lo chef non è uno dai complimenti facili».

Anche lontano dalle telecamere confeziona prelibatezze?

«La quotidianità impone cibi veloci e sani. Mio figlio adora le ricette bolognesi, la città che ci ospita, e — quindi — chiede pasta al ragù e tortellini. Se poi arrivano ospiti, allora sì che comincio a divertirmi».

D’un tratto, tempo fa, il rosario laico delle ricette invase il piccolo schermo. A cosa è dovuta la resistenza?

«Mangiare è una necessità e anche un piacere, quando la qualità è dominante, ovviamente. Immagino sia una normale coabitazione e, comunque, l’ampia scelta accontenta qualunque spettatore esigente. C’è anche la facoltà di non vedere i programmi, sia chiaro. A parte l’abbondanza delle proposte suppongo che la ricerca del cibo ben fatto e salutare abbia seminato una filosofia nuova».

Miss Italia torna quest’anno nella sua casa storica di Salsomaggiore. E in Rai?

«Salso è il luogo dove tutto è iniziato nel 1986, s’immagini quanto io ne sia felice. Mi auguro si ritorni ai fasti dei tempi di Frizzi e di Conti».

Quali ambizioni aveva la Roberta Capua diciassettenne con la corona in testa?

«Ah nessuna. Venivo da Napoli ed ero una ragazza piuttosto ingenua. Farò l’avvocato come mio padre, quello pensai. Adesso le miss hanno le idee più chiare».