La star della danza Roberto Bolle protagonista al Teatro Nuovo di Udine

Partita solo pochi giorni fa nel segno dell’apprezzamento entusiastico del pubblico, la Stagione 2023/24 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine si arricchisce di un evento speciale di assoluto prestigio tutto dedicato alla grande danza.

Protagonista di due nuovi appuntamenti, in programma sabato 16 e domenica 17 dicembre e realizzati con il sostegno di Danieli Group spa, sarà infatti uno dei più celebri e amati ballerini al mondo, Roberto Bolle, che per la prima volta si esibirà a Udine con il suo Gala “Roberto Bolle and Friends”.

Lo spettacolo - prodotto da Artedanza srl - con il quale l'Étoile ha viaggiato in tutto il mondo, è ormai un cult che attira ogni stagione migliaia e migliaia di persone e che cambia ogni anno cast e programma, rinnovandosi completamente in ogni occasione pur rimanendo un appuntamento straordinario di bellezza e di arte. Insieme ai suoi Friends provenienti da tutto il mondo, Roberto Bolle darà vita ad un susseguirsi di passi a due e assoli, che sceglie personalmente, che mescola, in maniera unica, repertorio classico e contemporaneo, ottocentesco e attuale.

Fra le stelle più luminose della danza internazionale, Roberto Bolle non è solo interprete ma anche Direttore artistico dei suoi Gala che sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo.

Forte della sua esperienza sui palcoscenici più importanti del mondo, Bolle riesce a rendere ognuno di questi spettacoli unico nel suo genere ricreando un’atmosfera magica che celebra la bellezza e l’eleganza della danza.

I biglietti per entrambe le date saranno in vendita a partire dalle 16 di oggi sulla piattaforma Ticketone e, per contingenti limitati, anche alla biglietteria del Teatro, in via Trento 4 a Udine. Gli sportelli osserveranno i seguenti orari: da martedì a sabato dalle 16 alle 19. Chiusura domenica, lunedì e giorni festivi.