Il mago degli effetti speciali Craig Barron: «Qui capisco le origini del mio lavoro»

È la sua prima volta alle Giornate del Cinema muto, ma non sarà l’unica, visto che si è già candidato a un ritorno nel 2024, per tenere una conferenza sugli effetti visivi nel silent movie: Craig Barron, mago degli effetti speciali, californiano, vincitore nel 2009, con la sua Mwd, Matte World Digital, del premio Oscar per il film “Il curioso caso di Benjamin Button”, è un altro dei personaggi illustri del cinema del presente che il festival attira, mentre si appresta al suo ultimo giorno di programmazione.

Questa volta Barron partecipa come studioso, essendo anche uno storico del cinema, “finalmente – dice – dopo che per anni me ne ha parlato il mio amico Kevin Brownlow” (il premio Oscar alla carriera per l’ attività di studioso e conservatore cinematografico: a lui si deve il restauro del kolossal del Muto “Napoleon”), sono riuscito a venire. Voglio capire meglio l’origine degli effetti visivi che già c’erano nei film muti, seppure meccanici, ma che avevano lo stesso scopo di quelli odierni e digitali: comunicare attraverso le immagini”.

Non solo Oscar nel palmares di Barron, ma anche Bafta, Emmy, riconoscimenti che hanno premiato una lunga carriera iniziata quando aveva soltanto 18 anni (oggi ne ha 62), declinata, in particolare, in meraviglie di “matte painting”, la tecnica che consente di ricreare sfondi e scenografie inserendo effetti speciali successivi alle riprese, per film celebri come “Batman-il ritorno”, “Titanic”, “I predatori dell’arca perduta”, “E.T.” e in tempi più recenti “Hugo Cabret” di Martin Scorsese.

Da qualche anno è più interessato “ad altri media e alla realtà virtuale”. A questo proposito gli chiediamo se il suo utilizzo in cinematografia, spingendosi sempre oltre, non rischi di andare a discapito della narrazione “I film di oggi – afferma - sono diversi da quelli di un tempo, quando il regista raccontava la storia e lo spettatore la guardava.

Con i nuovi media c’è più partecipazione diretta di chi fruisce i contenuti, si è aperta una nuova era, un modo diverso di comunicare, ma siccome è una cosa appena nata non sappiamo come si svilupperà”. Inevitabile un riferimento all’intelligenza artificiale. Più utile o più dannosa a chi si occupa di effetti visivi e al cinema in generale? “Ogni strumento è utile – risponde - se usato in modo corretto.

In questo caso può esserlo se rimane il giusto spazio per la creatività, altrimenti quella grande massa di dati di cui l’intelligenza artificiale dispone e mescola insieme finisce, alla lunga, per dare risultati ripetitivi.

Al cinema serve invece creatività e servono le persone in carne e ossa per mantenere il contatto con la vita reale: un computer non potrà mai farlo”.

La giornata di oggi chiuderà l’intensa settimana della 42. edizione delle Giornate, firmata da Jay Weissberg e lo farà con due icone del Muto, due fuoriclasse amatissimi e popolari anche fra il grande pubblico, Charlie Chaplin e Buster Keaton. Alle 21, nel Teatro Verdi (in replica domani alle 16.30) saranno presentati due loro capolavori quasi coevi: “The Pilgrim”, Il pellegrino, l’ultimo film di Chaplin con Edna Purviance, fino a quel momento sua partner fissa, in cui un evaso scambia la sua divisa da carcerato con l’abito di un ecclesiastico che era andato a farsi un bagno, con le conseguenti situazioni che non mancarono di suscitare l’indignazione di parecchi esponenti della Chiesa evangelica. L’accompagnamento musicale è sulla partitura originale di Chaplin con l’arrangiamento di Timothy Brock e la direzione di Ben Palmer alla guida dell’Orchestra da Camera di Pordenone.

“Sherlock Jr.” (Calma, signori miei), è una delle vette del cinema di sempre. In un’epoca in cui gli effetti speciali -a proposito di Craig Barron - non erano sviluppati come oggi, ci si chiede come Keaton avesse fatto a realizzare certe scene e la risposta può venire solo considerando le sue doti atletiche e acrobatiche sviluppate sul palcoscenico sin dalla più giovane età.

La musica è stata composta da Daan van den Hurk e anche in questo caso l’Orchestra da Camera di Pordenone sarà diretta da Ben Palmer.

Oggi si vedrà sul grande schermo anche un’altra icona del cinema, la diva assoluta Marlene Dietrich, grazie alla retrospettiva dedicata quest’anno a Harry Piel, attore e regista tedesco famoso per i film d’avventura e polizieschi, pieni di inseguimenti: la divina apparirà alle 15.45, nel film del 1927 “Sein Groster Bluff “(Il mio più grande bluff). La giornata si aprirà alle 10 a Cinemazero, dove nell’ambito del canone rivisitato, si vedrà “Ma l’amor mio non muore!”, prodotto dalla Film Artistica Gloria di Torino e diretto da Mario Caserini, con l’attrice teatrale italiana più famosa del tempo, Lyda Borelli, e un giovane attore, Mario Bonnard, che avrà una lunga carriera da attore e regista.

Nel programma del pomeriggio, alle 14, nel Teatro Verdi, spiccano il francese “Vent Debout” del 1923 di René Leprince, uno dei registi più prolifici della Pathé negli anni ’10; e “Conrad in Quest of His Youth” (Usa 1920) di William de Mille, il fratello maggiore del più celebre Cecil.