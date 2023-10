Il fascino dell’arpa nel castello di Valvasone con A lume di suoni

Musica, teatro, libri, arte, eventi all’insegna dell’enogastronomia; è ricco il cartellone odierno nella Destra Tagliamento, a cominciare da Pordenone, con l’ultimo giorno del festival Artandfood, fra degustazioni, show cooking, masterclass per adulti e ragazzi, un convegno (alle 10) su alimentazione, salute e stili di vita, spettacoli.

A San Vito al Tagliamento, per San Vito Musica, alle 17, nell’auditorium comunale, è atteso il concerto “Suoni... antichi”, con Massimo Mercelli al flauto e Nicoletta Sanzin all’arpa, insieme all’Orchestra dell’Accademia d’archi Arrigoni diretta da Domenico Mason. Il programma spazierà dal mozartiano “Concerto in do maggiore K299/297” alla “Suite per orchestra d’Archi IV/2” di Janáček fino all’omaggio di Michael Nyman allo stesso Mercelli, il “Concerto per flauto e archi n. 2”.

A Valvasone, in Castello, alle 18, “A lume di suoni e storie” il titolo dell’evento, inserito nel progetto “Il fiume che canta - Memorie d’acqua”, promosso dall’associazione AvA, un “viaggio” in cui l’arpa celtica di Luigina Feruglio si intreccerà, come in un rituale, alle storie e ai canti di Mina Carfora e Sonia Cossettini, creando momenti di forte suggestione. A Caneva, nella sala convegni di villa Frova, alle 20.45, concerto con narrazione “Auschwitz, ottobre 1943-2023”, con Michele Andreola, guida al museo statale di Auschwitz Birkenau; Tony Sette, Gianni Zongaro, Francesco Zanelli, Cristian Colusso.

A Sesto al Reghena, il Festival di musica antica Baroque Stories porta alle 17 nell’auditorium Burovich: “Stella Ariente”, progetto in cui la voce di Maria Moramarco, si fa interprete di un repertorio meno noto dell’Alta Murgia barese. Un viaggio attraverso “il canto dello spirito” in cui sarà affiancata da Luigi Bolognese, Marco e Angela Ambrosini, Eva Maria Rusche, Francesco Savoretti. A Zoppola, in teatro, alle 16.30, primo appuntamento oggi con Fila a teatro, la rassegna di Molino Rosenkranz: sul palco, con lo spettacolo “Nella vecchia fattoria”, la compagnia Teatro delle Quisquilie.

Per i libri, a Prata, nel teatro Pileo, alle 20.30, il cartellone autunnale di Pordenonelegge Fuoricittà prevede l’incontro fra lo scrittore toscano Fabio Genovesi e il suo romanzo “Oro puro” (Mondadori) con Alberto Garlini,

A Erto, infine, seconda edizione della Fiera d’autunno nella centrale via Roma e 16ª edizione del Simposio di scultura su legno lungo le vie.